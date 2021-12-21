Названо продукти, які небезпечно їсти на морозі

Що не можна їсти на морозі

Мед

Мед дуже корисний, він допомагає при застуді, але цікаво, що він може і викликати ту саму застуду. Вся справа в тому, що він володіє дуже сильною розігріваючою дією, особливо, якщо його вживати з гарячим чаєм або додавати в гарячі напої.

Але якщо ви з'їсте одну ложку меду і підете на вулицю, де мороз, то ваш організм може постраждати від перепаду температур. Це загрожує захворюванням горла і іншими простудними неприємностями.

Імбир

Імбир також є хорошим засобом від застуди, але після чаю з імбиром не можна відразу ж виходити на мороз. Це також може привести до небажаних простудних наслідків.

Прянощі

Прянощі такі як кориця, гвоздика, мускатний горіх, перець, і аніс, також краще не вживати перед прогулянкою на морозі, оскільки вони надають організму сильний розігріваючий ефект.

Апельсини

Апельсини або апельсиновий сік краще не пити на морозі. Крім того, його краще не додавати в зігріваючі напої. Справа в тому, що даний фрукт охолоджує організм. Тому його краще вживати в теплому приміщенні.

Алкоголь

Існує думка, що на морозі, щоб зігрітися треба випити чарку горілки, коньяку чи іншого міцного напою. При цьому насправді ефект від такого випитого буде дуже нетривалий.

Алкоголь спочатку розширює судини, а потім звужує. Тому хвиля тепла по вашому тілу дуже швидко може змінитися ознобом. Також під дією алкоголю людині може здатися, що вона зігрілась, хоча це не так.

Крім того, якщо сильно розслабитися, що можна не відчути, як пальці на руках і ногах заніміли від холоду. Це може призвести до обмороження.