Названы повседневные привычки, которые ускоряют старение: откажитесь от них

От генетики сильно зависит, как мы выглядим в том или ином возрасте. Однако, это не единственный фактор. В частности, сами люди могут оказывать существенное влияние на процессы старения.

Часто люди вкладывают средства в антивозрастные продукты, а кто-то - в добавки и диеты. Но многие ежедневные привычки, которые только ускоряют наступление старости.

Слишком много сахара

Как говорится в журнале Рubmed, употребление продуктов с большим количеством сахара способствует старению.

Специалисты говорят, что система поддержания здоровья кожи, которая сохраняет ее упругой и молодой, состоит из коллагена и эластина. Поэтому при потреблении большого количества сладких продуктов, в том числе газированных напитков и соков, сахар связывается с аминокислотами в коллагене и эластине и вызывает повреждение клеток.

Алкоголя

Большое количество алкоголя смешивает кожу быстро стареть. Он обезвоживает кожу и вызывает воспаление по всему телу, которое может проявляться на лице в виде покраснений, отека и разрывов капилляров.

Нехватка сна

Во время сна обновляются и восстанавливаются многие системы организма, поэтому его слишком маленькое количество не дает этим процессам завершиться. В частности, у женщин, которые хорошо спят, восстановление кожного барьера происходит на 30% лучше, чем у тех, кто спит плохо.

Курение

Эта привычка является одной из главных причин рака легких и эмболии кровеносных сосудов.

Курение играет не последнюю роль в возникновении ряда других проблем со здоровьем, начиная с повышенного давления и заканчивая симптомами диабета.

Табачный дым содержит сотни токсинов, которые не только "окутывают лицо", но и попадают в кровеносные сосуды, препятствуя циркуляции кислорода и питательных веществ.

Стресс

Если человек часто находится в стрессе, то это плохо влияет на организм. По словам ученых, он способен укорачивать теломеры, которые содержат генетическую информацию.

Кроме того, длина теломер связана не только с преждевременным старением, но и с повышенным риском развития хронических заболеваний, в том числе рака.