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Врач рассказала, почему алкоголь может серьезно навредить во время стресса

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 16:51
Врач рассказала, почему алкоголь может серьезно навредить во время стресса Почему нельзя пить алкоголь во время тресу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В период войны недаром в некоторых городах ввели запрет на продажу алкоголя. Врачи говорят, что крепкие напитки могут ухудшать эмоциональное состояние людей.

Почему нельзя преодолевать стресс с помощью алкоголя, рассказала нутрициолог Анна Пархоменко в Instagram.

Как алкоголь влияет на организм

По словам специалиста, алкогольные напитки стимулируют секрецию дофамина. Алкоголь способствует повышению уровня кортизола. Эффект усиливается при регулярном потреблении, а тем более при злоупотреблении.

Все потому, что алкоголь, параллельно с повышением кортизола и дофамина, потенцирует благоприятность ГАМК-рецепторов (рецепторов к гамма-аминомасляной кислоте) и подавляет глутаматную систему. Это означает расслабление мышц, выключение "внутреннего критика" и необходимости контролировать каждое свое движение/слово/мысль.

Таким образом алкогольные напитки позволяют человеку ощутить те эмоции, от которых она убегала или убегает. В частности, в стрессовых ситуациях это еще опаснее. Состояние может сопровождаться гневом и агрессией.

По словам нутрициолога, чем чаще человек потребляет алкоголь, тем большая доза для достижения покоя становится нужна.

К тому же частое потребление алкоголя в стрессовых ситуациях повышает риск появления алкоголизма.

Чем нужно снимать стресс

Среди действенных способов выделяют: йогу, массаж, прогулку, музыку, сериалы, ароматные ванны.

По словам специалиста, нужно позволить себе забыть о войне. Это значит помочь себе выжить в войну, сохранить здоровье

Продукты, которые помогают успокоить нервы:

  • Зеленые листовые овощи. Добавляйте к основным блюдам зеленый салат, рукколу, шпинат в качестве гарнира;
  • Базилик. Его можно употреблять сырым, в виде травяного чая, соуса, заправки для салатов;
  • Пшеничные отруби, нешлифованный рис, овсянка, пшено, гречка. Употребление овсянки пополняет запас энергии, помогает бороться с беспокойством;
  • Черный шоколад, какао. 40 граммов шоколада в день помогают преодолевать стресс;
  • Лимоны. Цитрусовые улучшают настроение и насыщают организм питательными веществами;
  • Ромашка. Ромашковый чай полезно употреблять перед сном, ведь он повышает в организме уровень глицина, аминокислоты, что успокаивает нервную систему.

Ранее мы сообщали, что врачи назвали худший алкогольный напиток.

Также мы писали, как алкоголь по вечерам разрушает наш сон.

К тому же важно знать, с какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь.

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