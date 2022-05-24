Названо повсякденні звички, які прискорюють старіння: відмовтесь від них
Від генетики сильно залежить, як ми виглядаємо в тому чи іншому віці. Однак, це не єдиний фактор. Зокрема, самі люди можуть чинити істотний вплив на процеси старіння.
Що прискорює старіння - читайте нижче.
Часто люди вкладають кошти в антивікові продукти, а хтось - в добавки і дієти. Але багато хто має щоденні звички, які тільки прискорюють настання старості.
Занадто багато цукру
Як йдеться в журналі Рubmed, вживання продуктів з великою кількістю цукру сприяє старінню.
Фахівці кажуть, що система підтримки здоров’я шкіри, яка зберігає її пружною і молодий, складається з колагену і еластину. Тому при споживанні великої кількості солодких продуктів, в тому числі газованих напоїв і соків, цукор зв’язується з амінокислотами в колагені і еластині та викликає пошкодження клітин.
Алкоголю
Велика кількість алкоголю змішує шкіру швидко старіти. Він зневоднює шкіру і викликає запалення по всьому тілу, яке може проявлятися на обличчі у вигляді почервоніння, набряку і розривів капілярів.
Нехватка сну
Під час сну оновлюються і відновлюються багато систем організму, тому його занадто маленька кількість не дає цим процесам завершитися. Зокрема, у жінок, які добре сплять, відновлення шкірного бар'єра відбувається на 30% краще, ніж у тих, хто спить погано.
Куріння
Ця звичка є однією з найголовніших причин раку легень та емболії кровоносних судин.
Куріння відіграє не останню роль у виникненні ряду інших проблем зі здоров’ям, починаючи з підвищеного тиску і закінчуючи симптомами діабету.
Тютюновий дим містить сотні токсинів, які не тільки "огортають обличчя", але і потрапляють в кровоносні судини, перешкоджаючи циркуляції кисню і поживних речовин.
Стрес
Якщо людина часто перебуває у стресі, то це погано впливає на організм. За словами вчених, він здатний вкорочувати теломери, які містять генетичну інформацію.
Крім того, довжина теломер пов’язана не тільки з передчасним старінням, але і з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань, в тому числі раку.
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