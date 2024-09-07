Названо цікаву щоденну звичку Єлизавети II, якій вона не зраджувала майже 30 років

З'ясувалося, що покійна королева жила за чітким розкладом. Її день було розписано буквально по годинах. І вона дотримувалася цього графіку майже все своє життя.

Щоранку Єлизавета витрачала годину на улюблену справу. Виявилося, вона настільки любила коней та поні, що кожного дня йшла до стайні. Вона дбала про те, аби її тварини завжди були ситими та доглянутими.

Ба більше, під час свого "ритуалу" королева завжди брала з собою паперовий пакет. І його шелест впізнавали усі коні. Річ у тому, що в пакеті вона несла свіжу моркву.

Королева з кіньми (фото: Getty Images)

Відомо, що Єлизавета II була покровителькою Британського кінного товариства. Цим вона займалася протягом 70 років.

І колишній конюх Палацу Террі Пендрі, який працював на королеву 28 років і особисто відповідав за догляд за тваринами, пригадав, що кожного ранку Єлизавета годувала коней та поні. Вона видавала кожному "мешканцю" стайні одну морквину зі свого паперового пакета.

Навіть під час пандемії коронавірусу королева дотримувалася рекомендацій лікарів, які радили їй проводити більше часу на свіжому повітрі та рухатися, завдяки стайні.

Щоденне годування тварин допомагало їй завжди мати справу, задля якої потрібно виходити з дому. І цій звичці вона не зраджувала майже 30 років. Можливо, Єлизавета робила це ще довше, проте її конюх говорив лише про те, що бачив особисто.