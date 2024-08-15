Мартіні, власні подушки, певний вид м'яти. Інсайдери розкрили правила Єлизавети II під час польотів

Єлизавета II , життя якої обірвалося у вересні 2022 року, мала низку певних правил під час польотів. Так, виявляється, британська монархиня любила пити мартіні перед зустріччю гостей, а також брала на борт літака свої подушки.

Що ще розкрили інсайдери, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на таблоїд Daily Mail .

Правила Єлизавети II під час перельотів

Британська королева просила певний вид м'яти, а також насолоджувалася маршрутними картами.

Ця інформація, а також інша була розсекречена завдяки колекції пам'ятних речей, яку зібрала стюардеса під час роботи British Airways протягом майже 30 років свого життя, починаючи з 1970. Елізабет Еванс, місцева жителька Бірмінгема, працювала на борту, яким літали багато відомих осіб.

У цьому списку також є одна із найбільш пам'ятних подорожей - тур Єлизавети II та принца Філіпа до Сінгапуру та Малайзії в 1989 році.

Стюардеси, які тоді працювали, отримували конкретні інструкції щодо того, як потрібно себе поводити з представниками королівської родини.

Так, наприклад, вони мали переконатися, що ліжко королеви правильно застелене і з урахуванням того, що вона принесе із собою власні подушки.

Єлизавета II померла у вересні 2022 року (Фото: Getty Images)

Окрім того, поряд з Єлизаветою та в її гардеробній під час польоту мала бути миска з м'ятими цукерками.

Коли ж траплялося так, що монархиня спала після приземлення, то працівники борту не мали права порушувати її сон, а тому чекали, поки вона прокинеться.

В інших спогадах, які Елізабет залишила у записках, йшлося про те, що гостям, які приєднувалися до королеви, повідомляли, о котрій годині будуть подані коктейлі, а Її Величність запитували, яке вино подавати до обіду.

Зокрема, Єлизавета II любила випити мартіні перед прибуттям гостей, про що говорилися в іншій записці. Мартіні, один зі своїх улюблених напоїв, представниця королівської родини припинила вживати незадовго до своєї смерті - у 2021 році, коли дізналася, що напій не надто корисний для її суглобів.

Стюардеса розповіла про правила, які мала королева під час польотів (Фото: Getty Images)

Деметрі Волтерс, королівський сомельє, коментував це питання.

"Це погано для її суглобів, і не слід вживати занадто багато під час виконання королівських обов'язків, адже це не та робота, де слід пити", - говорив він.

Також Єлизавета II могла випити джин і вермут Dubonnet перед обідом, келих солодкого німецького вина на вечерю та сухий мартіні перед сном.

Ще серед її звичок - одну частину джину розвести на дві частини Dubonnet.

"Архів Елізабет повертає нас у 1970, 80-ті, 90-ті, коли польоти на Concorde були розкішшю, якою могли насолоджуватися лише багаті авіакомпанії. Зірки збиралися користуватися послугами компанії, і отримання гонорарів стало нормою. Тому обслуговування мало бути на першокласному рівні", - ділився розповіддю власник Hansons Auctioneers Чарльз Хансон.

"Робота Елізабет Еванс високо цінувалася, оскільки вона своєю працею служила найвідомішим та найвизначнішим людям у світі", - також зауважував Хансон.

Монархиню не можна було будити навіть після приземлення літака (Getty Images)

Окрім того, у списку інших знаменитостей, яким служила Еванс: Род Стюарт та Кліфф Річард, актори Арнольд Шварценеггер та Патрік Суейзі, тенісні чемпіони Вірджинія Вейд та Біллі Джин Кінг.

Колекція зі знахідками речей з борту, яким літали знаменитості, буде продана з молотка в рамках аукціону Hansons Auctioneers. Він пройде 15-20 серпня.