"Холодна війна". Принц Гаррі завдав новий "удар" королівській родині

Сенсаційні мемуари принца Гаррі "Запасний" (англ. - "Spare") перевидадуть і випустять у м'якій обкладинці, проте жодна частина книги не буде змінена чи оновлена, щоб відобразити події останнього року. Таким чином герцог Сассекський не має наміру йти на примирення з представниками королівської родини, яка переживає не найкращі часи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на королівського експерта, який дав коментар виданню Mirror.

На думку історика Теси Данлоп, рішення принца Гаррі зберігати мовчання свідчить про холодну війну, яка триває у королівській родині.

Мемуари герцога "Запасний", які вперше з'явилися на полицях книгарень у січні 2023 року, будуть перевидані через два місяці в м'якій обкладинці. Зазвичай перевидані твори можуть мати додаткові розділи чи оновлену інформацію. Однак зміст книги "Запасний" не змінився - що, на думку королівського експерта, багато говорить про відносини Гаррі.

Принц Гаррі з дружиною (фото: Getty Images)

"Новий матеріал міг мати на меті примирення, Гаррі міг би взяти на себе ініціативу і почати з іншого прологу, висунувши на перший план своє співчуття про те, як все обернулося, і повторити свої добрі побажання Кейт та королю", - зазначила історик.

Однак те, що герцог Сассекський вирішив залишитися в тіні, свідчить про холодну війну, яка продовжується в королівській родині. Напередодні його 40-річчя мало що говорить про примирення.

"Мені здається, що в глибині душі Гаррі шкодує про деякі свої вчинки, але, як і багато чоловіків, він надто гордий, щоб зізнатися в цьому", - припустила Тесса Данлоп.

Чарльз III та герцог Сассекський (фото: Getty Images)

Нагадаємо, у травні цього року король Чарльз III відмовив у зустрічі своєму сину. Тоді герцог прибув до Великобританії, щоб виступити на заході, присвяченому ювілею, а саме 10-річчю "Ігор нескорених", які монарх не пропускає.

Цей захід співпав із робочою поїздкою короля Чарльза III, і Гаррі хотів зустрітися з батьком, щоб поспілкуватися та спробувати налагодити непрості стосунки.