Названа интересная ежедневная привычка Елизаветы II, которой она не изменяла почти 30 лет

Выяснилось, что покойная королева жила по четкому расписанию. Ее день был расписан буквально по часам. И она придерживалась этого графика почти всю свою жизнь.

Каждое утро Елизавета тратила час на любимое дело. Оказалось, она так любила лошадей и пони, что каждый день шла в конюшню. Она заботилась о том, чтобы ее животные всегда были сытыми и ухоженными.

Более того, во время своего "ритуала" королева всегда брала с собой бумажный пакет. И его шелест узнавали все лошади. Дело в том, что в пакете она несла свежую морковь.

Королева с лошадьми (фото: Getty Images)

Известно, что Елизавета II была покровительницей Британского конного общества. Этим она занималась 70 лет.

И бывший конюх Дворца Терри Пендри, работавший на королеву 28 лет и лично отвечавший за уход за животными, вспомнил, что каждое утро Елизавета кормила лошадей и пони. Она выдавала каждому "жителю" конюшни одну морковку из своего бумажного пакета.

Даже во время пандемии коронавируса королева придерживалась рекомендаций врачей, которые советовали ей проводить больше времени на свежем воздухе и двигаться, благодаря конюшне.

Ежедневное кормление животных помогало ему всегда иметь дело, ради которого нужно выходить из дома. И этой привычке она не изменяла почти 30 лет. Возможно, Елизавета делала это еще дольше, но ее конюх говорил только о том, что видел лично.