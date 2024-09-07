RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названа интересная ежедневная привычка Елизаветы II, которой она не изменяла почти 30 лет

Елизавета II (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Елизавета II, умершая 8 сентября 2022 года, имела немало привычек и соблюдала свои правила почти до конца жизни. Но немногие знают, что среди ее "ежедневных ритуалов" было кое-что интересное и даже трогательное.

Какую привычку имела Елизавета, о которой не все догадываются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Выяснилось, что покойная королева жила по четкому расписанию. Ее день был расписан буквально по часам. И она придерживалась этого графика почти всю свою жизнь.

Каждое утро Елизавета тратила час на любимое дело. Оказалось, она так любила лошадей и пони, что каждый день шла в конюшню. Она заботилась о том, чтобы ее животные всегда были сытыми и ухоженными.

Более того, во время своего "ритуала" королева всегда брала с собой бумажный пакет. И его шелест узнавали все лошади. Дело в том, что в пакете она несла свежую морковь.

Королева с лошадьми (фото: Getty Images)

Известно, что Елизавета II была покровительницей Британского конного общества. Этим она занималась 70 лет.

И бывший конюх Дворца Терри Пендри, работавший на королеву 28 лет и лично отвечавший за уход за животными, вспомнил, что каждое утро Елизавета кормила лошадей и пони. Она выдавала каждому "жителю" конюшни одну морковку из своего бумажного пакета.

Даже во время пандемии коронавируса королева придерживалась рекомендаций врачей, которые советовали ей проводить больше времени на свежем воздухе и двигаться, благодаря конюшне.

Ежедневное кормление животных помогало ему всегда иметь дело, ради которого нужно выходить из дома. И этой привычке она не изменяла почти 30 лет. Возможно, Елизавета делала это еще дольше, но ее конюх говорил только о том, что видел лично.

К слову, раньше мы рассказывали, как принц Гарри нанес новый "удар" своей семье.

Кроме того, недавно были названы правила Елизаветы II во время полетов.

При создании материала были использованы: подкаст Rosebud With Gyles Brandreth, сайт Mirror.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета IIКоролевская семья