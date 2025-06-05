Названо шкідливий чай, від якого треба терміново відмовитись: ви всі його купуєте

Ваша щоденна чашка чаю може приховувати небезпеку! Дізнайтеся, який саме напій з магазину не варто купувати, якщо піклуєтесь про себе.

Від якого чаю краще відмовитись

Мова йде про звичайний чай у пакетиках, який масово продається у супермаркетах. Експерти з харчування та охорони здоров'я б'ють на сполох: цей, здавалося б, невинний вибір може приховувати небезпечні компоненти, від яких варто відмовитись негайно.

Завжди вважалося, що чай - це просто засушене листя чайного куща, залите окропом. Але технології виробництва та прагнення здешевити продукт призвели до появи пакетів, які містять набагато більше, ніж просто чайне листя.

Проблема чаю в пакетиках не лише у його низькій якості, а й у потенційно небезпечних добавках та матеріалах, що використовуються у виробництві.

Приховані небезпеки чаю у пакетиках

"Чайний пил" та відходи виробництва

Часто пакетики містять не цільне або крупнолистове чайне листя, а так званий "чайний пил" - дрібні відходи, залишки та обрізки, що залишаються після обробки якісного чаю. Такий "пил" має дуже низьку концентрацію корисних антиоксидантів та поживних речовин, якими славиться натуральний чай. Натомість, у ньому можуть накопичуватися шкідливі речовини з чайного куща, оскільки він має більшу площу контакту з навколишнім середовищем.

Пестициди та важкі метали

Чайний кущ є "губкою", яка легко вбирає хімічні речовини з ґрунту та повітря. Дослідження показують, що багато чаїв у пакетиках, особливо від великих виробників, містять залишки пестицидів. Деякі джерела також вказують на можливу присутність важких металів, таких як свинець або алюміній, що може бути пов'язано з забрудненням ґрунту або низькою якістю виробництва.

Пластик у пакетиках

Це одна з найбільших загроз. Багато чайних пакетиків, особливо ті, що мають форму "пірамідок" або "шовковистих" саше, виготовляються не з паперу, а з пластикових волокон (як правило, поліпропілен або поліетилентерефталат - PET). Під час заварювання окропом, ці пластикові частки можуть виділяти мільярди мікропластиків та нанопластиків у ваш напій.

Дослідження показали, що одна чашка такого чаю може містити мільярди частинок мікро- та нанопластику. Вплив цих частинок на людський організм ще вивчається, але існують побоювання щодо їхнього зв'язку з порушеннями ендокринної системи, запальними процесами та іншими проблемами зі здоров'ям.

Штучні ароматизатори та барвники

Щоб надати "чаю" більш інтенсивного смаку та кольору (яких бракує через низьку якість сировини), виробники часто додають штучні ароматизатори, барвники та підсилювачі смаку. Ці хімічні добавки можуть викликати алергічні реакції, головні болі та інші небажані ефекти у чутливих людей.

Фтор

Деякі види чаю, особливо ті, що вирощуються у певних регіонах або збираються з нижнього листя, можуть містити підвищений рівень фтору. При регулярному вживанні це може призвести до флюорозу кісток або зубів, що є небезпечним для здоров'я.

Які ознаки "поганого" чаю в пакетиках?

Надто яскравий та швидкий колір

Якщо чай забарвлює воду майже миттєво і має неприродно інтенсивний колір, це може свідчити про наявність барвників.

Відсутність осаду

Якісний чай залишає невеликий осад. Якщо рідина ідеально чиста, можливо, це "чайний пил".

Синтетичний матеріал пакетика

Якщо пакетик на дотик здається "шовковистим", а не паперовим, і не рветься, коли його мокрий, швидше за все, він зроблений з пластику.