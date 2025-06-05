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Назван вредный чай, от которого надо срочно отказаться: вы все его покупаете

Четверг 05 июня 2025 18:35
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Назван вредный чай, от которого надо срочно отказаться: вы все его покупаете Фото: Какой чай из магазина не очень полезен (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Ваша ежедневная чашка чая может скрывать опасность! Узнайте, какой именно напиток из магазина не стоит покупать, если заботитесь о себе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о скрытой опасности популярного чая, который покупают украинцы.

От какого чая лучше отказаться

Речь идет об обычном чае в пакетиках, который массово продается в супермаркетах. Эксперты по питанию и здравоохранению бьют тревогу: этот, казалось бы, безобидный выбор может скрывать опасные компоненты, от которых стоит отказаться немедленно.

Всегда считалось, что чай - это просто засушенные листья чайного куста, залитые кипятком. Но технологии производства и стремление удешевить продукт привели к появлению пакетов, которые содержат гораздо больше, чем просто чайные листья.

Проблема чая в пакетиках не только в его низком качестве, но и в потенциально опасных добавках и материалах, используемых в производстве.

Скрытые опасности чая в пакетиках

"Чайная пыль" и отходы производства

Часто пакетики содержат не цельные или крупнолистовой чайный лист, а так называемую "чайную пыль" - мелкие отходы, остатки и обрезки, остающиеся после обработки качественного чая. Такая "пыль" имеет очень низкую концентрацию полезных антиоксидантов и питательных веществ, которыми славится натуральный чай. Зато в ней могут накапливаться вредные вещества из чайного куста, поскольку она имеет большую площадь контакта с окружающей средой.

Пестициды и тяжелые металлы

Чайный куст является "губкой", которая легко впитывает химические вещества из почвы и воздуха. Исследования показывают, что многие чаи в пакетиках, особенно от крупных производителей, содержат остатки пестицидов. Некоторые источники также указывают на возможное присутствие тяжелых металлов, таких как свинец или алюминий, что может быть связано с загрязнением почвы или низким качеством производства.

Пластик в пакетиках

Это одна из самых больших угроз. Многие чайные пакетики, особенно те, что имеют форму "пирамидок" или "шелковистых" саше, изготавливаются не из бумаги, а из пластиковых волокон (как правило, полипропилен или полиэтилентерефталат - PET). Во время заваривания кипятком, эти пластиковые частицы могут выделять миллиарды микропластиков и нанопластиков в ваш напиток.

Исследования показали, что одна чашка такого чая может содержать миллиарды частиц микро- и нанопластика. Влияние этих частиц на человеческий организм еще изучается, но существуют опасения относительно их связи с нарушениями эндокринной системы, воспалительными процессами и другими проблемами со здоровьем.

Искусственные ароматизаторы и красители

Чтобы придать "чаю" более интенсивный вкус и цвет (которых не хватает из-за низкого качества сырья), производители часто добавляют искусственные ароматизаторы, красители и усилители вкуса. Эти химические добавки могут вызвать аллергические реакции, головные боли и другие нежелательные эффекты у чувствительных людей.

Фтор

Некоторые виды чая, особенно те, что выращиваются в определенных регионах или собираются из нижних листьев, могут содержать повышенный уровень фтора. При регулярном употреблении это может привести к флюорозу костей или зубов, что является опасным для здоровья.

Какие признаки "плохого" чая в пакетиках?

Слишком яркий и быстрый цвет

Если чай окрашивает воду почти мгновенно и имеет неестественно интенсивный цвет, это может свидетельствовать о наличии красителей.

Отсутствие осадка

Качественный чай оставляет небольшой осадок. Если жидкость идеально чистая, возможно, это "чайная пыль".

Синтетический материал пакетика

Если пакетик на ощупь кажется "шелковистым", а не бумажным, и не рвется, когда его мокрый, скорее всего, он сделан из пластика.

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В материале использованы следующие источники - Environmental Science & Technology, EFSA, Eat this, not That.

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