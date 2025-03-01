Названо найкращі пляжі світу, які всі хочуть відвідати у 2025 році
Tripadvisor опублікував щорічний рейтинг найкращих пляжів світу на 2025 рік. Які ж пляжі очолили список, де шукати рожевий пісок та кришталево чисту воду?
Відповіді на ці питання дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт відомої платформи для відгуків про подорожі.
Кращі пляжі світу у 2025 році
Найкращим пляжем у світі у 2025 році визнано пляж Елафонісі, розташований на грецькому острові Крит.
Цей пляж, відомий своїм рожевим піском та теплими, кришталево чистими водами, є ідеальним місцем для відвідування у травні та вересні, коли тут панує спокій та тиша до і після пікового літнього напливу туристів.
Цікаво, що пляж Елафонісі повернувся до рейтингу вперше з 2021 року.
"Крит - найбільший грецький острів, який також відомий як колиска стародавньої мінойської цивілізації, що робить його ідеальним місцем для дослідження стародавніх руїн та історичних пам'яток на додаток до його чудових пляжів", – підкреслила старша директорка Tripadvisor Хіларі Фішер-Гробан.Елафонісі (фото: tripadvisor.com)
Друге місце у рейтингу посів Банана Біч на Пхукеті (Таїланд). Це місце чудово підходить для катання на човнах та парасейлінгу, а дайвери та шанувальники снорклінгу знайдуть тут різнокольорові корали та риби.Банана Біч (фото: tripadvisor.com)
Ігл Біч в Ораньєстаді на Арубі займає третю сходинку завдяки своєму білому піску, спокійній воді та різноманітним водним активностям.Ігл Біч (фото: tripadvisor.com)
Сієста Біч на Сієста-Кі у американській Флориді займає четверте місце у світовому рейтингу, а "пухкий пісок, схожий на пудру, та велика кількість мушель роблять його особливо привабливим". Весна та осінь - ідеальний час для відвідування, адже в цей період тут менше натовпів туристів та помірніша температура, ніж у пікові літні місяці.Сієста Біч (фото: tripadvisor.com)
Замикає топ-5 Прая-да-Фалезія в Алгарве (Португалія), вражаючи туристів "величними скелями та золотистим піском".Прая-да-Фалезія (фото: tripadvisor.com)
Весь топ-10 кращих пляжів світу 2025 за версією Tripadvisor виглядає так:
- Елафонісі (Крит, Греція)
- Банана Біч (Пхукет, Таїланд)
- Ігл Біч (Ораньєстад, Аруба)
- Сієста Біч (Флорида, США)
- Прая-да-Фалезія (Алгарве, Португалія)
- Плая Варадеро (Варадеро, Куба)
- Баваро Біч (Пунта-Кана, Домініканська Республіка)
- Плая-де-Муро (Майорка, Іспанія)
- Келінгкінг Біч (Нуса Пеніда, Індонезія)
- Міртос Біч (Кефалонія, Греція)
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