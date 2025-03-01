Названы лучшие пляжи мира, которые все хотят посетить в 2025 году

Tripadvisor опубликовал ежегодный рейтинг лучших пляжей мира на 2025 год. Какие же пляжи возглавили список, где искать розовый песок и кристально чистую воду?

Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт известной платформы для отзывов о путешествиях.

Лучшие пляжи мира в 2025 году

Лучшим пляжем в мире в 2025 году признан пляж Элафониси, расположенный на греческом острове Крит.

Этот пляж, известный своим розовым песком и теплыми, кристально чистыми водами, является идеальным местом для посещения в мае и сентябре, когда здесь царит спокойствие и тишина до и после пикового летнего наплыва туристов.

Интересно, что пляж Элафониси вернулся в рейтинг впервые с 2021 года.

"Крит - крупнейший греческий остров, который также известен как колыбель древней минойской цивилизации, что делает его идеальным местом для исследования древних руин и исторических памятников в дополнение к его замечательным пляжам", - подчеркнула старший директор Tripadvisor Хилари Фишер-Гробан. Элафониси (фото: tripadvisor.com)

Второе место в рейтинге занял Банана Бич на Пхукете (Таиланд). Это место прекрасно подходит для катания на лодках и парасейлинга, а дайверы и поклонники снорклинга найдут здесь разноцветные кораллы и рыбы. Банана Бич (фото: tripadvisor.com)

Игл Бич в Ораньестаде на Арубе занимает третью строчку благодаря своему белому песку, спокойной воде и разнообразным водным активностям. Игл Бич (фото: tripadvisor.com)

Сиеста Бич на Сиеста-Ки в американской Флориде занимает четвертое место в мировом рейтинге, а "рыхлый песок, похожий на пудру, и большое количество ракушек делают его особенно привлекательным". Весна и осень - идеальное время для посещения, ведь в этот период здесь меньше толп туристов и более умеренная температура, чем в пиковые летние месяцы. Сиеста Бич (фото: tripadvisor.com)

Замыкает топ-5 Прая-да-Фалезия в Алгарве (Португалия), поражая туристов "величественными скалами и золотистым песком". Прая-да-Фалезия (фото: tripadvisor.com)

Весь топ-10 лучших пляжей мира 2025 по версии Tripadvisor выглядит так:

Элафониси (Крит, Греция) Банана Бич (Пхукет, Таиланд) Игл Бич (Ораньестад, Аруба) Сиеста Бич (Флорида, США) Прая-да-Фалезия (Алгарве, Португалия) Плая Варадеро (Варадеро, Куба) Баваро Бич (Пунта-Кана, Доминиканская Республика) Плая-де-Муро (Майорка, Испания) Келингкинг Бич (Нуса Пенида, Индонезия) Миртос Бич (Кефалония, Греция)

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