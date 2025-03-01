Названы лучшие пляжи мира, которые все хотят посетить в 2025 году
Tripadvisor опубликовал ежегодный рейтинг лучших пляжей мира на 2025 год. Какие же пляжи возглавили список, где искать розовый песок и кристально чистую воду?
Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт известной платформы для отзывов о путешествиях.
Лучшие пляжи мира в 2025 году
Лучшим пляжем в мире в 2025 году признан пляж Элафониси, расположенный на греческом острове Крит.
Этот пляж, известный своим розовым песком и теплыми, кристально чистыми водами, является идеальным местом для посещения в мае и сентябре, когда здесь царит спокойствие и тишина до и после пикового летнего наплыва туристов.
Интересно, что пляж Элафониси вернулся в рейтинг впервые с 2021 года.
"Крит - крупнейший греческий остров, который также известен как колыбель древней минойской цивилизации, что делает его идеальным местом для исследования древних руин и исторических памятников в дополнение к его замечательным пляжам", - подчеркнула старший директор Tripadvisor Хилари Фишер-Гробан.Элафониси (фото: tripadvisor.com)
Второе место в рейтинге занял Банана Бич на Пхукете (Таиланд). Это место прекрасно подходит для катания на лодках и парасейлинга, а дайверы и поклонники снорклинга найдут здесь разноцветные кораллы и рыбы.Банана Бич (фото: tripadvisor.com)
Игл Бич в Ораньестаде на Арубе занимает третью строчку благодаря своему белому песку, спокойной воде и разнообразным водным активностям.Игл Бич (фото: tripadvisor.com)
Сиеста Бич на Сиеста-Ки в американской Флориде занимает четвертое место в мировом рейтинге, а "рыхлый песок, похожий на пудру, и большое количество ракушек делают его особенно привлекательным". Весна и осень - идеальное время для посещения, ведь в этот период здесь меньше толп туристов и более умеренная температура, чем в пиковые летние месяцы.Сиеста Бич (фото: tripadvisor.com)
Замыкает топ-5 Прая-да-Фалезия в Алгарве (Португалия), поражая туристов "величественными скалами и золотистым песком".Прая-да-Фалезия (фото: tripadvisor.com)
Весь топ-10 лучших пляжей мира 2025 по версии Tripadvisor выглядит так:
- Элафониси (Крит, Греция)
- Банана Бич (Пхукет, Таиланд)
- Игл Бич (Ораньестад, Аруба)
- Сиеста Бич (Флорида, США)
- Прая-да-Фалезия (Алгарве, Португалия)
- Плая Варадеро (Варадеро, Куба)
- Баваро Бич (Пунта-Кана, Доминиканская Республика)
- Плая-де-Муро (Майорка, Испания)
- Келингкинг Бич (Нуса Пенида, Индонезия)
- Миртос Бич (Кефалония, Греция)
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