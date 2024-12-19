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Куди можна поїхати з України до Європи поїздом: перелік напрямків та ціни

Четвер 19 грудня 2024 14:44
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Куди можна поїхати з України до Європи поїздом: перелік напрямків та ціни У які країни можна добратись "Укрзалізницею" (фото ілюстративне: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

У середині грудня "Укрзалізниця" запустила три нові поїзди до Європи, зараз у компанії вже 20 міжнародних маршрутів. Ними можна добратись до 5 країн - Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.

РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" розповідає, у які європейські міста можна добратись потягом та скільки коштують квитки на ці напрямки.

Які є міжнародні напрямки і скільки коштують квитки на них

"Укрзалізниця" має 11 рейсів у Польщу з 7 українських міст. Вартість квитків коливається від 15,80 до 76,20 євро, залежно від пункту відправлення та прибуття. Потягом з України можна добратись до Варшави, Хелму і Перемишля.

Вартість квитків до Польщі:

  • Кив - Варшава - 76,20 євро
  • Київ - Хелм - 44,80 євро
  • Київ - Перемишль - 44,80 євро (І клас) та 31,20 євро (ІІ клас)
  • Київ - Перемишль (потяг) - 47,90 євро
  • Харків - Хелм - 56,90 євро
  • Дніпро - Хелм - 59,59 євро
  • Харків - Перемишль - 58,40 євро
  • Запоріжжя - Перемишль - 60,10 євро
  • Одеса - Перемишль - 49,10 євро
  • Рава-Руська - Варшава - 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)
  • Львів - Перемишль - 15,80 євро (І клас), 10,80 (ІІ клас)

15 грудня "Укрзалізниця" запустила ще один потяг до Угорщини - Київ-Будапешт. Він має спальні вагони класів купе (4 місця) та люкс (2 місця). Розклад передбачає зручні пересадки на рейси до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст. Крім цього, у Будапешт можна відправитись зі Львова, Мукачева та Чопа. Вартість квитків коливається від 25 до 67,30 євро.

Вартість квитків до Угорщини:

  • Київ - Будапешт - 67,30 євро
  • Львів - Будапешт - 49,90 євро
  • Мукачево - Будапешт - 25,00 євро
  • Чоп - Будапешт - 35,50 євро (І клас), 23,60 (ІІ клас)

Зараз до Австрії можна доїхати "Укрзалізницею" з Києва, Львова та Чопу. Вартість коливається від 70,30 до 89,60 євро. З 2025 року подорож із Києва до Відня через Чоп буде коротшою на три години. Також з'явиться додатковий вагон, тому буде на 70% більше місць.

Вартість квитків до Австрії:

  • Київ - Відень - 89,60 євро
  • Львів - Відень - 71,20 євро
  • Чоп - Відень - 70,30 євро (І клас), 43,90 (ІІ клас)

"Укрзалізниця" із 15 грудня запустила пересадковий маршрут в Словаччину із Києва до Братислави. З потяга №27/28 Київ - Чоп доведеться пересісти на №617/961 Чоп - Братислава від словацької залізниці ZSSK. Цим потягом також можна добратись до Кошице, Жиліна, Трнави та Попраду.

Вартість квитків до Словаччини:

  • Мукачево - Кошице - 11,00 євро
  • Київ - Братислава - від 44,5 євро

З 15 грудня до столиці Молдови можна добратись потягом зі Львова. Між містами курсуватимуть вагони купе. Також у Кишинів відправляються потяги з Києва.

Вартість квитків до Молдови:

  • Київ - Кишинів - 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
  • Львів - Кишинів - 3 965 гривень (купе)

Додамо, що ціна на напрям Київ і Львів - Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту - в євро. Вартість квитка зазначена без урахування комісійного збору, який становить 55 грн.

Коли і як купувати квитки на міжнародні напрямки

Купити квитки на міжнародні напрямки можна тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку.

Продаж квитків стартує:

  • польський напрямок (Перемишль, Холм, Варшава) о 09:00, за 20 діб до дати відправлення
  • словацький, угорський, австрійський напрямки о 08:00, за 20 діб
  • молдовський напрямок - о 08:00, за 30 діб

При купівлі квитка потрібно вказати персональні дані пасажира, оплата відбувається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення. На це надається 15 хвилин.

Куди можна поїхати з України до Європи поїздом: перелік напрямків та ціни

Як купити квиток на міжнародний напрямок (скриншот)

Читайте також про те, що "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на Київську дитячу залізницю через чат-боти у Viber і Telegram. Купити квитки можна за 20 днів до поїздки, також можна оформити квитки для групи до 20 осіб.

Раніше ми писали про те, що у поїздах "Укрзалізниці" надається низка безкоштовних послуг, а також є платні послуги. Пасажири можуть купити напої, друковану продукцію, можливість використання постелі та СВЧ-печі чи холодильника. У швидкісних поїздах Інтерсіті безкоштовно доступні кип’ячена вода, клінінгові послуги, засоби гігієни та аптечка.

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