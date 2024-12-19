Куди можна поїхати з України до Європи поїздом: перелік напрямків та ціни
У середині грудня "Укрзалізниця" запустила три нові поїзди до Європи, зараз у компанії вже 20 міжнародних маршрутів. Ними можна добратись до 5 країн - Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.
РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" розповідає, у які європейські міста можна добратись потягом та скільки коштують квитки на ці напрямки.
Які є міжнародні напрямки і скільки коштують квитки на них
"Укрзалізниця" має 11 рейсів у Польщу з 7 українських міст. Вартість квитків коливається від 15,80 до 76,20 євро, залежно від пункту відправлення та прибуття. Потягом з України можна добратись до Варшави, Хелму і Перемишля.
Вартість квитків до Польщі:
- Кив - Варшава - 76,20 євро
- Київ - Хелм - 44,80 євро
- Київ - Перемишль - 44,80 євро (І клас) та 31,20 євро (ІІ клас)
- Київ - Перемишль (потяг) - 47,90 євро
- Харків - Хелм - 56,90 євро
- Дніпро - Хелм - 59,59 євро
- Харків - Перемишль - 58,40 євро
- Запоріжжя - Перемишль - 60,10 євро
- Одеса - Перемишль - 49,10 євро
- Рава-Руська - Варшава - 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)
- Львів - Перемишль - 15,80 євро (І клас), 10,80 (ІІ клас)
15 грудня "Укрзалізниця" запустила ще один потяг до Угорщини - Київ-Будапешт. Він має спальні вагони класів купе (4 місця) та люкс (2 місця). Розклад передбачає зручні пересадки на рейси до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст. Крім цього, у Будапешт можна відправитись зі Львова, Мукачева та Чопа. Вартість квитків коливається від 25 до 67,30 євро.
Вартість квитків до Угорщини:
- Київ - Будапешт - 67,30 євро
- Львів - Будапешт - 49,90 євро
- Мукачево - Будапешт - 25,00 євро
- Чоп - Будапешт - 35,50 євро (І клас), 23,60 (ІІ клас)
Зараз до Австрії можна доїхати "Укрзалізницею" з Києва, Львова та Чопу. Вартість коливається від 70,30 до 89,60 євро. З 2025 року подорож із Києва до Відня через Чоп буде коротшою на три години. Також з'явиться додатковий вагон, тому буде на 70% більше місць.
Вартість квитків до Австрії:
- Київ - Відень - 89,60 євро
- Львів - Відень - 71,20 євро
- Чоп - Відень - 70,30 євро (І клас), 43,90 (ІІ клас)
"Укрзалізниця" із 15 грудня запустила пересадковий маршрут в Словаччину із Києва до Братислави. З потяга №27/28 Київ - Чоп доведеться пересісти на №617/961 Чоп - Братислава від словацької залізниці ZSSK. Цим потягом також можна добратись до Кошице, Жиліна, Трнави та Попраду.
Вартість квитків до Словаччини:
- Мукачево - Кошице - 11,00 євро
- Київ - Братислава - від 44,5 євро
З 15 грудня до столиці Молдови можна добратись потягом зі Львова. Між містами курсуватимуть вагони купе. Також у Кишинів відправляються потяги з Києва.
Вартість квитків до Молдови:
- Київ - Кишинів - 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
- Львів - Кишинів - 3 965 гривень (купе)
Додамо, що ціна на напрям Київ і Львів - Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту - в євро. Вартість квитка зазначена без урахування комісійного збору, який становить 55 грн.
Коли і як купувати квитки на міжнародні напрямки
Купити квитки на міжнародні напрямки можна тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку.
Продаж квитків стартує:
- польський напрямок (Перемишль, Холм, Варшава) о 09:00, за 20 діб до дати відправлення
- словацький, угорський, австрійський напрямки о 08:00, за 20 діб
- молдовський напрямок - о 08:00, за 30 діб
При купівлі квитка потрібно вказати персональні дані пасажира, оплата відбувається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення. На це надається 15 хвилин.
Як купити квиток на міжнародний напрямок (скриншот)
Читайте також про те, що "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на Київську дитячу залізницю через чат-боти у Viber і Telegram. Купити квитки можна за 20 днів до поїздки, також можна оформити квитки для групи до 20 осіб.
Раніше ми писали про те, що у поїздах "Укрзалізниці" надається низка безкоштовних послуг, а також є платні послуги. Пасажири можуть купити напої, друковану продукцію, можливість використання постелі та СВЧ-печі чи холодильника. У швидкісних поїздах Інтерсіті безкоштовно доступні кип’ячена вода, клінінгові послуги, засоби гігієни та аптечка.
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