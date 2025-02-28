Це буває тільки раз на рік: 5 неймовірних місць, які навесні вражають красою квітів

Весняні квіти - це пробудження природи, коли світ радує око мальовничими пейзажами. У цей період мандрівники з усього світу вирушають у найкрасивіші куточки планети, щоб побачити квітучі дерева, безкраї поля квітів і чарівні весняні ландшафти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять популярних напрямків, де можна насолодитися весняною величчю природи.

Тюльпанові поля в Нідерландах

Голландія навесні перетворюється на справжню квіткову казку, де безкраї поля тюльпанів створюють неймовірні мальовничі картини. Найвідоміше місце - це парк Кекенхоф, розташований неподалік від Амстердама, де щовесни розквітає понад сім мільйонів квітів.

Поля навколо селищ Ліссе та Гарлем також приваблюють туристів, які хочуть побачити різнокольорові килими тюльпанів, нарцисів і гіацинтів. У середині квітня в Нідерландах проходить фестиваль тюльпанів, під час якого можна покататися на велосипеді між квітучими полями.

Тепла весняна погода і пахощі квітів створюють ідеальні умови для прогулянок та фотосесій. Голландські тюльпани - один із головних символів весни, заради яких до країни приїжджають тисячі туристів.

Тюльпанові квітники у Нідерландах (фото: Вікіпедія)

Цвітіння сакури в Японії

Весна в Японії - це час цвітіння сакури, коли вулиці, парки та сади вкриваються ніжно-рожевими хмарами пелюсток. Цвітіння починається наприкінці березня на півдні країни й поступово просувається на північ, досягаючи Токіо, Кіото та Хоккайдо у квітні.

Японці влаштовують традиційні пікніки під квітучими деревами - це називається "ханамі" і є важливою частиною культури. Серед наймальовничіших місць для спостереження за квітучою сакурою - парк Уено в Токіо, замок Хімедзі та річка Мегуро, де дерева віддзеркалюються у воді, створюючи чарівну атмосферу.

Увечері багато парків підсвічують, що робить цвітіння сакури ще більш магічним видовищем. Туристи з усього світу приїжджають до Японії, щоб побачити це тендітне й недовговічне природне явище.

Цвітіння сакури у Імператорському палаці в Японії (фото: Вікіпедія)

Лавандові поля у Провансі

Хоча лавандові поля у Франції зазвичай квітнуть влітку, деякі сорти починають розпускатися вже наприкінці весни, створюючи дивовижний пейзаж. У Провансі можна знайти перші лавандові поля у травні, особливо в районах Воклюз і Альпи Верхнього Провансу.

Лавандові ферми пропонують туристам прогулянки серед запашних рослин, фотосесії та дегустацію місцевого меду й ефірних олій. У селищі Соль-сюр-Сен можна відвідати лавандові фестивалі та придбати натуральну косметику на основі лаванди.

Навесні природа Провансу розквітає, доповнюючи фіолетові поля зеленими пагорбами й золотистими просторами квітучого ріпаку. Тиша, аромати трав і теплий бриз роблять подорож до Провансу справжнім відпочинком для душі.

Лавандові поля (фото: Вікіпедія)

Долина Квітів у Гімалаях

Весна приносить життя в Долину Квітів в Індії, де схили Гімалаїв вкриваються яскравими квітами. Цей національний парк, розташований у штаті Уттаракханд, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й славиться своєю неймовірною флорою. У квітні-травні тут розквітають сотні видів альпійських квітів, зокрема рідкісні орхідеї, маки й рододендрони.

Подорож до Долини Квітів - це не лише візуальне задоволення, а й можливість насолодитися чистим гірським повітрям і тишею природи. Туристи вирушають у походи звивистими стежками, де можна побачити водоспади, льодовики та стада яків. Весна - ідеальний час, щоб відкрити для себе це приховане природне диво.

Долина Квітів (фото: Вікіпедія)

Квітучі фруктові сади в Німеччині

Навесні Німеччина перетворюється на країну квітучих фруктових садів, особливо в регіоні Баден-Вюртемберг і в долині Рейну. Тут у квітні-травні розквітають яблуні, вишні, персики й груші, створюючи романтичні біло-рожеві пейзажі.

Одне з найпопулярніших місць для весняних прогулянок - це озеро Бодензеє, де квітучі сади поєднуються з краєвидом на Альпи. Туристи приїжджають сюди, щоб насолодитися ароматом квітучих дерев, покататися на велосипедах і скуштувати свіжі фермерські продукти.

Весняні фестивалі квітучих дерев проходять у багатьох німецьких містах, пропонуючи дегустації сидру й фруктових десертів. Ніжні кольори природи, м’який клімат і затишні містечка роблять цей регіон ідеальним для весняного відпочинку.

Квітучі фруктові дерева (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити