Вісім європейських міст готові заплатити тисячі євро за переїзд: у яких куточках світу можна оселитися

Чи мріяли ви переїхати в сонячний куточок Європи? Виявляється, є міста, які готові не лише прийняти вас, але й навіть заплатити за ваш переїзд. Вони пропонують іноземцям грошові компенсації та стимули, щоб залучити нових мешканців.

У які європейські міста можна переїхати та отримати компенсацію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. Калабрія, Італія: 28 000 євро на переїзд

Сонячна Італія завжди була популярним місцем для еміграції, і Калабрія - не виняток. Це одна з найбільш живописних областей країни, що славиться своєю природною красою, тихими пляжами та вражаючими горами.

Калабрія пропонує іноземцям значну компенсацію: до 28 000 євро для покриття витрат на переїзд та налагодження життя. Угода доступна тим, хто молодше 40 років, знайде роботу у Калабрії та готовий приїхати протягом 90 днів після прийому у програму.

Зараз італійські муніципалітети намагаються відродити місцеві громади, що страждають від старіння населення та еміграції, і шукають нових мешканців з-за кордону, особливо молодь та професіоналів.

2. Кампобассо, Італія: 2 000 євро

У Кампобассо, на південному сході Італії, також пропонують фінансові стимули для нових мешканців.

Якщо ви готові переїхати в це місто, яке має багаті традиції та історію, можна отримати до 2 000 євро. Гроші покривають витрати на поселення та допомагають в адаптації.

Місто активно заохочує молодь і сім’ї, пропонуючи комфортне життя в мальовничих, спокійних умовах, далеко від шумних мегаполісів.

3. Турин, Італія: 4 000 євро для нового старту

Італійське місто Турин, яке історично славиться своєю архітектурною спадщиною та культурною значущістю, також має унікальну пропозицію для нових жителів.

Влада готова надати до 4 000 євро тим, хто вирішить оселитися в Турині. Це може бути вигідним варіантом для тих, хто шукає динамічне середовище для бізнесу чи кар'єри.

4. Сардинія, Італія: 15 000 євро

У туристичній Сардинії також хочуть залучити нових жителів до сільских містечок. Люди, які купують або відремонтують будинок на острові з населенням менш як 3000 жителів, отримають винагороду в 15 000 євро.

Також потрібно буде стати постійним резидентом Сардинії протягом 18 місяців після придбання нерухомості.

5. Апулія, Італія: 30 000 євро

Якщо ви переїдете до італійського регіону Апулія разом з сім'єю та купите нерухомість, регіон заплатить 30 000 євро. Якщо приїде молода сім'я, яка народить дитину - вона отримає додатково ще 1000 євро.

Щоб отримати право на таку компенсацію, потрібно купити будинок та зареєструвати його як своє основне місце проживання.

Влітку в Апулії спекотно, до +30 градусів, хоч регіон знаходиться на узбережжі. А взимку температура рідко опускається нижче 11 градусів.

6. Ірландія: до 84 000 євро

В цій країні пропонують гранти до 84 000 євро тим, хто готовий купити та вдихнути нове життя у порожні будинки на мальовничих островах. Зараз є близько 30 таких островів, загальне населення яких становить 3000 осіб.

Ірландія прагне відродити ці прекрасні острови, залучивши молоде населення - людей, які віддалено працюють, цифрові кочівники.

Єдина умова полягає у тому, що ви повинні бути готовими купити та відремонтувати житло на острові та прожити там хоча б 10 років.

При цьому уряд Ірландії пообіцяв покращити транспортне сполучення, покриття інтернетом та медичні послуги в рамках інвестування в розвиток островів.

7. Альбінен, Швейцарія

Уряд Швейцарії запустив програму залучення нових мешканців до села Альбінен у швейцарських Альпах.

В Альбінені живе всього 250 людей і муніципалітет готовий платити родинам за переїзд, щоб відновити приріст населення. Містечко знаходиться на схилі гори в кантоні Вале.

Дорослі до 45 років можуть отримати до 25 300 євро. Додатково на кожну дитину - по 11 500 євро.

Умови: проживання в селі не менше 10 років. Також ця програма дозволяє пройти складну процедуру отримання громадянства.

8. Антикітера, Греція: 500 євро щомісячно

Влада грецького острова Антикітера пропонує переїзд до мальовничого містечка на острові в Егейському морі. Зараз там живе всього 45 постійних мешканців.

Кожному, хто приїде жити на Антикітеру пропонують житло, харчування та щомісячну виплату в 500 євро протягом трьох років.

На острові - спокійне сільське життя, неймовірні красиві пляжі та море. Він знаходиться між Критом та Пелопоннесом.

Сполучення на паромі до сусіднього острова Кітіра або з порту Кіссамос на Криті. Острів забезпечений електрикою та інтернетом, а от взимку там трохи сумно - працює лише один магазин.