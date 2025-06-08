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Ці морепродукти визнано найгіршими: їх треба уникати за будь-яку ціну!

Неділя 08 червня 2025 07:30
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Ці морепродукти визнано найгіршими: їх треба уникати за будь-яку ціну! Фото: Які морепродукти краще не купувати (freepik)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Юрій Попко

Морепродукти - джерело білка, Омега-3, вітамінів і мінералів, яких потребує наш організм. Однак за корисним фасадом інколи ховається небезпека.

Які саме морепродукти краще не купувати, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрій Попка у Facebook.

Чому деякі морепродукти небезпечні?

Особливо це стосується вмісту ртуті, діоксинів і поліхлордифенілів - токсичних речовин, що накопичуються в риб’ячому жирі. Чим жирніша риба - тим вищий ризик.

У 2013 році понад 90 країн підписали Мінаматську конвенцію, яка обмежує обіг ртуті, і в майбутньому рівень забруднення знизиться.

Топ-5 риб та морепродуктів за рівнем безпеки

Безпечні (2–3 рази на тиждень) це - лосось, тріска, оселедець, сардини, мідії, форель, кальмари.

Помірно безпечні (1 раз на тиждень): сібас, окунь, омар, палтус, тунець (консерва).

Небезпечні (1–2 рази на місяць): щука, жовтоперий тунець.

Краще не їсти взагалі: акула, риба-меч, великоокий тунець.

Ракоподібні та молюски:

Найкорисніші - устриці (багаті на цинк, селен, В-вітаміни). До топу також входять морські гребінці, мідії, каракатиці.

Найгірший вибір - це креветки. Через інтенсивне фермерське вирощування в них часто виявляють антибіотики та бактерії. Особливо це стосується імпорту з Таїланду, де 74% господарств використовують антибіотики.

Поради щодо вживання морепродуктів

  • Обирайте дику рибу, уникайте штучно вирощеної.
  • Варіть або тушкуйте рибу - не смажте.
  • Додавайте в раціон водорості, коріандр, хлорелу - вони знижують токсичне навантаження.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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