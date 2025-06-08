Ці морепродукти визнано найгіршими: їх треба уникати за будь-яку ціну!
Морепродукти - джерело білка, Омега-3, вітамінів і мінералів, яких потребує наш організм. Однак за корисним фасадом інколи ховається небезпека.
Які саме морепродукти краще не купувати, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрій Попка у Facebook.
Чому деякі морепродукти небезпечні?
Особливо це стосується вмісту ртуті, діоксинів і поліхлордифенілів - токсичних речовин, що накопичуються в риб’ячому жирі. Чим жирніша риба - тим вищий ризик.
У 2013 році понад 90 країн підписали Мінаматську конвенцію, яка обмежує обіг ртуті, і в майбутньому рівень забруднення знизиться.
Топ-5 риб та морепродуктів за рівнем безпеки
Безпечні (2–3 рази на тиждень) це - лосось, тріска, оселедець, сардини, мідії, форель, кальмари.
Помірно безпечні (1 раз на тиждень): сібас, окунь, омар, палтус, тунець (консерва).
Небезпечні (1–2 рази на місяць): щука, жовтоперий тунець.
Краще не їсти взагалі: акула, риба-меч, великоокий тунець.
Ракоподібні та молюски:
Найкорисніші - устриці (багаті на цинк, селен, В-вітаміни). До топу також входять морські гребінці, мідії, каракатиці.
Найгірший вибір - це креветки. Через інтенсивне фермерське вирощування в них часто виявляють антибіотики та бактерії. Особливо це стосується імпорту з Таїланду, де 74% господарств використовують антибіотики.
Поради щодо вживання морепродуктів
- Обирайте дику рибу, уникайте штучно вирощеної.
- Варіть або тушкуйте рибу - не смажте.
- Додавайте в раціон водорості, коріандр, хлорелу - вони знижують токсичне навантаження.
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