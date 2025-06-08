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Эти морепродукты признаны самыми плохими: их надо избегать любой ценой!

Воскресенье 08 июня 2025 07:30
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Эти морепродукты признаны самыми плохими: их надо избегать любой ценой! Фото: Какие морепродукты лучше не покупать (freepik)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Морепродукты - источник белка, Омега-3, витаминов и минералов, в которых нуждается наш организм. Однако за полезным фасадом иногда скрывается опасность.

Какие именно морепродукты лучше не покупать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрий Попка в Facebook.

Почему некоторые морепродукты опасны?

Особенно это касается содержания ртути, диоксинов и полихлордифенилов - токсичных веществ, накапливающихся в рыбьем жире. Чем жирнее рыба - тем выше риск.

В 2013 году более 90 стран подписали Минаматскую конвенцию, которая ограничивает оборот ртути, и в будущем уровень загрязнения снизится.

Топ-5 рыб и морепродуктов по уровню безопасности

Безопасные (2-3 раза в неделю) это - лосось, треска, сельдь, сардины, мидии, форель, кальмары.

Умеренно безопасные (1 раз в неделю): сибас, окунь, омар, палтус, тунец (консерва).

Опасные (1-2 раза в месяц): щука, желтоперый тунец.

Лучше не есть вообще: акула, рыба-меч, большеглазый тунец.

Ракообразные и моллюски:

Самые полезные - устрицы (богаты цинком, селеном, В-витаминами). В топ также входят морские гребешки, мидии, каракатицы.

Худший выбор - это креветки. Из-за интенсивного фермерского выращивания в них часто обнаруживают антибиотики и бактерии. Особенно это касается импорта из Таиланда, где 74% хозяйств используют антибиотики.

Советы по употреблению морепродуктов

  • Выбирайте дикую рыбу, избегайте искусственно выращенной.
  • Варите или тушите рыбу - не жарьте.
  • Добавляйте в рацион водоросли, кориандр, хлореллу - они снижают токсическую нагрузку.

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