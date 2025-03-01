Названо рибу, яку категорично не варто їсти: її продають всюди

Риба є чудовим джерелом білка, омега-3 жирних кислот та інших необхідних поживних речовин. Однак не всі види риб однаково здорові. Деякі з них можуть містити високий рівень забруднювачів або бути екологічно непридатними.

Про яку саме рибу йдеться, яка дуже популярна в українських магазинах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Яку рибу треба уникати?

Пангасіус, прісноводна риба, яка походить із Південно-Східної Азії, піддається критиці через умови, в яких її вирощують. Ця риба може містити високий рівень забруднень і антибіотиків через ці умови.

Незважаючи на те, що вона забезпечує білок, вміст омега-3 жирних кислот у ній низький порівняно з іншою здоровішою рибою.

В Україні ця риба активно продається. Її ціна в супермаркетах стартує від 240 гривень за кілограм філе.

Хоча ця риба популярна завдяки своєму м’якому смаку та доступній ціні, вона багата омега-6 жирними кислотами.

Надмірне споживання цих кислот без належного балансу з омега-3 може сприяти запальним проблемам в організмі.

Пангасіуса вирощують у сумнівних умовах, де часто використовують антибіотики та пестициди. Це викликає занепокоєння щодо їх харчової безпеки.

Яку ще рибу треба уникати?

Нільський окунь - це ще одна риба, якої слід уникати. Цю рибу асоціюють із забрудненням важкими металами, такими як ртуть і свинець, що становить ризик для здоров’я людини.

Крім того, надмірний вилов призвів до значного скорочення популяції, що вплинуло не лише на місцеву екосистему, але й на громади, які залежать від цього виду для існування.