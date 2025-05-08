Названо продукти, які мікрохвильовка перетворює на отруту

Не всі продукти безпечно піддавати дії мікрохвильового випромінювання. Деякі з них можуть перетворитися на справжню загрозу для здоров’я, викликаючи отруєння, алергічні реакції або навіть канцерогенний ефект.

Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які продукти перетворюються на отруту в свч?

За даними дієтологів і фахівців з безпечного харчування, серед найнебезпечніших продуктів для розігрівання в мікрохвильовій печі - яйця в шкаралупі. Під час нагрівання всередині яйця утворюється високий тиск, що може призвести до вибуху. При цьому утворені хімічні сполуки можуть бути шкідливими при вдиханні.

Ще одна категорія - листова зелень та овочі, багаті на нітрати (наприклад, шпинат, селера чи буряк). Після повторного нагрівання у мікрохвильовці ці речовини можуть перетворюватися на нітрозаміни - потенційно канцерогенні сполуки, небезпечні для печінки та ШКТ.

Картопля - ще один продукт, якого варто остерігатися. Якщо її тримати при кімнатній температурі після приготування, а потім підігрівати в мікрохвильовці, може розвинутись ботулізм - рідкісне, але смертельно небезпечне харчове отруєння.

Не менш ризикованим є повторний підігрів грибів. Їх білкова структура змінюється під впливом температури, що може спричинити розлад травлення чи навіть отруєння.

Фахівці також рекомендують уникати розігрівання молочних продуктів (особливо зі вмістом крему), рису та морепродуктів. У цих стравах за неправильного зберігання або повторного нагрівання можуть розмножуватись бактерії, стійкі до високих температур.