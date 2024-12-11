Названі найкращі артисти і пісні 2024 року в Україні: хто отримав нагороди MEGOGO MUSIC AWARDS

Переможці премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

Так, найкращою поп-артисткою року стала Надя Дорофєєва. DOROFEEVA перегнала зокрема Klavdia Petrivna, Jerry Heil і KOLA. Зауважимо, що всі ці співачки цього року збирали "Палац Спорту" (дехто навіть двічі), окрім Яни Шемаєвої. Однак Jerry Heil в 2024-му представляла Україну на "Євробаченні" у Швеції.

Цікаво, що розділення на найкращий артист і найкраща артистка цього року не було. Тому Надя перемогла в тому числі і своїх колег-чоловіків, серед яких на премію номіновані були ADAM, CHEEV та інші.

Зазначимо, що DOROFEEVA цьогоріч випустила новий альбом, куди увійшов хіт "Хартбіт".

Кращим альбомом року в Україні визнано платівку гурту Vivienne Mort "Фата", який, за словами фронтвумен колективу Даніели Заюшкіної, є "щирою і безкомпромісною спробою відрефлексувати події останніх двох років і передати стан української душі в найтемніші часи".

А у номінації кращий міні-альбом перемогу здобув дебютний ЕР інді-поп виконавиці bulovinova - "Холодна вода".

Крихітка і хейтспіч у 2024-му записали пісню "Під весняним дощем", яка визнана колабою року.

Репер з Дніпра jockii druce разом зі своїм альбомом "trashhouttttttt" виграв номінацію "Хіп-хоп альбом року".

У номінації "Кліп року" перемогу святкувала Jamala, яка у вересні презентувала відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

Артистка Чуприненко з піснею "Степ" перемогла у спеціальній номінації "Музика вільної країни".

YARIMA здобула нагороду в номінації "Нова хвиля альтернативної/інді-музики".

Переможець MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 у номінації "Нова хвиля попмузики" - молода артистка KLER.

У номінації "Альтернативний/інді-артист/-ка року" перемогу святкувала група Vivienne Mort, для якої ця нагорода стала другою в рамках премії.

Cпеціальну відзнаку "Музика нашої єдності" (якою нагороджують культурні проєкти, спрямовані на розвиток української музичної індустрії) отримали:

проєкт "Будинок культури"

проєкт "Блищик"

проєкт "МУЛЬТИТРЕК"

ONUKA за проєкт "Фабрична, 12"

за проєкт "Фабрична, 12" Тіна Кароль за проєкт "Дім звукозапису"

Крім того, Кажанна отримала спеціальну нагороду Empowering Women’s Voices від Lamel.

А Jerry Heil одержала спеціальну відзнаку "Музика, конвертована в допомогу". Це нагорода співачці за те, що вона залучила найбільшу суму донатів від шанувальників, поєднуючи популярність з важливою благодійною метою.