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Названі найкращі артисти і пісні 2024 року в Україні: хто отримав нагороди MEGOGO MUSIC AWARDS

Стали відомі переможці премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Дмитро Войналович

Стали відомі переможці популярної музичної премії для українських артистів MEGOGO MUSIC AWARDS 2024, церемонія нагородження якої відбулася 11 грудня у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MEGOGO.

Переможці премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

Так, найкращою поп-артисткою року стала Надя Дорофєєва. DOROFEEVA перегнала зокрема Klavdia Petrivna, Jerry Heil і KOLA. Зауважимо, що всі ці співачки цього року збирали "Палац Спорту" (дехто навіть двічі), окрім Яни Шемаєвої. Однак Jerry Heil в 2024-му представляла Україну на "Євробаченні" у Швеції

Цікаво, що розділення на найкращий артист і найкраща артистка цього року не було. Тому Надя перемогла в тому числі і своїх колег-чоловіків, серед яких на премію номіновані були ADAM, CHEEV та інші.

Зазначимо, що DOROFEEVA цьогоріч випустила новий альбом, куди увійшов хіт "Хартбіт".

 

Кращим альбомом року в Україні визнано платівку гурту Vivienne Mort "Фата", який, за словами фронтвумен колективу Даніели Заюшкіної, є "щирою і безкомпромісною спробою відрефлексувати події останніх двох років і передати стан української душі в найтемніші часи".

 

А у номінації кращий міні-альбом перемогу здобув дебютний ЕР інді-поп виконавиці bulovinova - "Холодна вода".

 

Крихітка і хейтспіч у 2024-му записали пісню "Під весняним дощем", яка визнана колабою року.

 

Репер з Дніпра jockii druce разом зі своїм альбомом "trashhouttttttt" виграв номінацію "Хіп-хоп альбом року".

 

У номінації "Кліп року" перемогу святкувала Jamala, яка у вересні презентувала відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

 

Артистка Чуприненко з піснею "Степ" перемогла у спеціальній номінації "Музика вільної країни".

 

YARIMA здобула нагороду в номінації "Нова хвиля альтернативної/інді-музики".

 

Переможець MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 у номінації "Нова хвиля попмузики" - молода артистка KLER.

 

У номінації "Альтернативний/інді-артист/-ка року" перемогу святкувала група Vivienne Mort, для якої ця нагорода стала другою в рамках премії.

 

Cпеціальну відзнаку "Музика нашої єдності" (якою нагороджують культурні проєкти, спрямовані на розвиток української музичної індустрії) отримали:

  • проєкт "Будинок культури"
  • проєкт "Блищик"
  • проєкт "МУЛЬТИТРЕК"
  • ONUKA за проєкт "Фабрична, 12"
  • Тіна Кароль за проєкт "Дім звукозапису"

Крім того, Кажанна отримала спеціальну нагороду Empowering Women’s Voices від Lamel.

 

А Jerry Heil одержала спеціальну відзнаку "Музика, конвертована в допомогу". Це нагорода співачці за те, що вона залучила найбільшу суму донатів від шанувальників, поєднуючи популярність з важливою благодійною метою.

 

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