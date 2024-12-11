Названы лучшие артисты и песни 2024 года в Украине: кто получил награды MEGOGO MUSIC AWARDS

Победители премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

Да, лучшей поп-артисткой года стала Надя Дорофеева. DOROFEEVA перегнала в частности Klavdia Petrivna, Jerry Heil и KOLA. Отметим, что все эти певицы в этом году собирали "Дворец спорта" (некоторые даже дважды), кроме Яны Шемаевой. Однако Jerry Heil в 2024-м представляла Украину на "Евровидении" в Швеции.

Интересно, что разделения на лучший артист и лучшая артистка в этом году не было. Поэтому Надя победила в том числе и своих коллег-мужчин, среди которых на премию номинированы были ADAM, CHEEV и другие.

Отметим, что DOROFEEVA в 2024-м выпустила новый альбом, куда вошел хит "Хартбіт".

Лучшим альбомом года в Украине признана пластинка группы Vivienne Mort "Фата", которая, по словам фронтвумен коллектива Даниэлы Заюшкиной, является "искренней и бескомпромиссной попыткой отрефлексировать события последних двух лет и передать состояние украинской души в самые темные времена".

А в номинации лучший мини-альбом победил дебютный ЕР инди-поп исполнительницы bulovinova - "Холодна вода".

Крихітка и хейтспіч в 2024-м записали песню "Під весняним дощем", которая признана колабой года.

Рэпер из Днепра jockii druce вместе со своим альбомом "trashhouttttttt" выиграл номинацию "Хип-хоп альбом года".

В номинации "Клип года" победу праздновала Jamala, которая в сентябре презентовала видео на мистическую старинную народную песню из города Акмесджит (Симферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

Артистка Чуприненко с песней "Степ" победила в специальной номинации "Музыка свободной страны".

YARIMA получила награду в номинации "Новая волна альтернативной/инди-музыки".

Победитель MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 в номинации "Новая волна попмузыки" - молодая артистка KLER.

В номинации "Альтернативный/инди-артист/ка года" победу праздновала группа Vivienne Mort, для которой эта награда стала второй в рамках премии.

Специальное отличие "Музика нашої єдності" (которой награждают культурные проекты, направленные на развитие украинской музыкальной индустрии) получили:

проект "Будинок культури"

проект "Блищик"

проект "МУЛЬТИТРЕК"

ONUKA за проект "Фабрична, 12"

за проект "Фабрична, 12" Тина Кароль за проект "Дім звукозапису"

Кроме того, Кажанна получила специальную награду Empowering Women's Voices от Lamel.

А Jerry Heil получила специальное отличие "Музыка, конвертируемая в помощь". Это награда певице за то, что она привлекла наибольшую сумму донатов от фанов, объединяя популярность с важной благотворительной целью.