Названы лучшие артисты и песни 2024 года в Украине: кто получил награды MEGOGO MUSIC AWARDS

Стали известны победители популярной музыкальной премии для украинских артистов MEGOGO MUSIC AWARDS 2024, церемония награждения которой состоялась 11 декабря в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт MEGOGO.
Да, лучшей поп-артисткой года стала Надя Дорофеева. DOROFEEVA перегнала в частности Klavdia Petrivna, Jerry Heil и KOLA. Отметим, что все эти певицы в этом году собирали "Дворец спорта" (некоторые даже дважды), кроме Яны Шемаевой. Однако Jerry Heil в 2024-м представляла Украину на "Евровидении" в Швеции.
Интересно, что разделения на лучший артист и лучшая артистка в этом году не было. Поэтому Надя победила в том числе и своих коллег-мужчин, среди которых на премию номинированы были ADAM, CHEEV и другие.
Отметим, что DOROFEEVA в 2024-м выпустила новый альбом, куда вошел хит "Хартбіт".
Лучшим альбомом года в Украине признана пластинка группы Vivienne Mort "Фата", которая, по словам фронтвумен коллектива Даниэлы Заюшкиной, является "искренней и бескомпромиссной попыткой отрефлексировать события последних двух лет и передать состояние украинской души в самые темные времена".
А в номинации лучший мини-альбом победил дебютный ЕР инди-поп исполнительницы bulovinova - "Холодна вода".
Крихітка и хейтспіч в 2024-м записали песню "Під весняним дощем", которая признана колабой года.
Рэпер из Днепра jockii druce вместе со своим альбомом "trashhouttttttt" выиграл номинацию "Хип-хоп альбом года".
В номинации "Клип года" победу праздновала Jamala, которая в сентябре презентовала видео на мистическую старинную народную песню из города Акмесджит (Симферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".
Артистка Чуприненко с песней "Степ" победила в специальной номинации "Музыка свободной страны".
YARIMA получила награду в номинации "Новая волна альтернативной/инди-музыки".
Победитель MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 в номинации "Новая волна попмузыки" - молодая артистка KLER.
В номинации "Альтернативный/инди-артист/ка года" победу праздновала группа Vivienne Mort, для которой эта награда стала второй в рамках премии.
Специальное отличие "Музика нашої єдності" (которой награждают культурные проекты, направленные на развитие украинской музыкальной индустрии) получили:
Кроме того, Кажанна получила специальную награду Empowering Women's Voices от Lamel.
А Jerry Heil получила специальное отличие "Музыка, конвертируемая в помощь". Это награда певице за то, что она привлекла наибольшую сумму донатов от фанов, объединяя популярность с важной благотворительной целью.
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