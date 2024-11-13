MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали відомі імена номінантів популярної премії

Організатори популярної музичної премії для українських артисті MEGOGO MUSIC AWARDS 2024, яка буде проводитись вже втретє, назвали номінантів. Віддати голоси за фаворитів можна буде включно до 4 грудня, а також на фанів чекає кілька нововведень.

Детальніше про це все пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу компанії.

Що відомо про MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

"Для нашої команди надзвичайно важливо підтримувати роботу українських артистів, адже культура має значення! Премія MEGOGO MUSIC AWARDS щороку підтверджує, що це не змагання, а професійна платформа для спілкування музичної спільноти. Тут молоді артисти можуть завʼязати нові знайомства, заявити про себе та знайти нових слухачів", - розповідають в редакції каналу MEGOGO LIVE.

"Крім того, ми прагнемо адаптувати премію до викликів часу, тому цього разу додали можливість голосування донатами. Це дозволить шанувальникам реально вплинути на перемогу своїх фаворитів і водночас долучитись до медичної допомоги військовим", - також заявляють організатори.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресслужба)

Номінати MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

Поп-артист (-ка) року:

DOROFEEVA

Jerry Heil

KOLA

ADAM

ROXOLANA

Lida Lee

Klavdia Petrivna

CHEEV

SHUMEI

LAUD

Нова хвиля попмузики:

KLER

NICHKA

Golubenko

KRYLATA

OSTY

Victoria Niro

PARFENIUK

MOLODI

MAYOROVA

Маша Кондратенко

Альтернативний/інді-артист (-ка) року:

Ziferblat

Паліндром

Vivienne Mort

Renie Cares

Phil It

BRYKULETS

Пиріг і Батіг

Blooms Corda

Alice Change

Schmalgauzen

Нова хвиля альтернативної/інді-музики:

YARIMA

Кажанна

Nikow

temstime

Мія Рамарі

Liza Bibikova

bulovinova

BADWOR7H

Oi FUSK

NAZVA

Хіп-хоп альбом року:

jockii druce - trashhouttttttt

MARQUIS - GIRO I

Міша Правильний, Libenson - "Хлопчик, що вижив"

Libenson - "Місто Q"

Гоня - "Головний біль"

рома майк - "Маленький гєнста"

OTOY - "8 роздумів"

OTOY - "темна ч.1"

YungKerya - ЛЮДЯНІСТЬ 0.2

аппекс - СНТТК

Кліп року:

Пиріг і Батіг - "І Гріховна І Свята"

Jamala - ARAFAT DAĞINDAN

YARIMA - "Не знаєш"

Ziferblat - "Літаки"

Тонка - "Ти лише мить"

DOROFEEVA - "Хартбіт"

Паліндром - "Німію"

KOLA - Salut papa

MONATIK - "А що?"

KUGATESSA - "перша"

Альбом року:

KLER - "Яка є"

Vivienne Mort - "Фата"

Phil It - Елегія

Nikow - "Сонь, ти спиш?"

Renie Cares - легка нестерпність буття

Polyvoda - Pilgrims Never Come Back

Океан Ельзи - "Той день"

Blooms Corda - "Дощ іде, але сонце світить"

badactress - "Легкий спосіб кинути хлопця"

YUVI - "Спомина Любову"

Мініальбом року:

Cape Cod - "Силуетами Вітрин"

bulovinova - "Холодна вода"

Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"

Polyvoda - Queens

Phil It - Епілог

Lucas Bird - Phono

NINA EBA - MORPHO

загублена лолі - "циклофренія"

BADWOR7H - "По колу"

Leleka i Paporot - "Реальність недійсна"

Колаба року:

Liza Bibikova, saymory - "Чому я кохаю тебе завжди?"

Anton Kramer, YUVI - "До краплі"

TUMAZAR & Кажанна - "Плач"

OSTY, KLAVDIA PETRIVNA - "Не лякай"

ADAM & BRYKULETS - "Мрій"

Yevhen Puhachov, Anton Kramer - Sashen'ka (feat. Andrii Barmalii & Oleksandr Yavdyk)

DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"

Крихітка feat. хейтспіч - "Під весняним дощем"

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"

Головним нововведенням премії стане можливість конвертувати підтримку улюблених артистів у допомогу нашим захисникам і захисницям. Крім цього, організатори передбачили ще дві спеціальні нагороди.

Перша - "Музика нашої єдності", якою нагороджують культурні проєкти, спрямовані на розвиток української музичної індустрії. Друга - "Музика, конвертована в допомогу", нагорода для номінанта, якому вдасться залучити найбільшу суму донатів від шанувальників, поєднуючи популярність з важливою благодійною метою.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресслужба)

Графік етапів премії

13 листопада - 4 грудня Голосування за основні номінації

13 - 17 листопада Реєстрація на участь у відкритій номінації "Музика вільної країни"

27 листопада - 4 грудня Голосування за "Музику вільної країни"

11 грудня Оголошення результатів

Як будуть визначати переможців

50% - рішення журі

Члени журі оцінюють номінантів за шкалою від 1 до 10, оцінки сумуються та конвертуються в 10-бальну систему.

25% - голосування на сайті

Слухачі голосують за одного номінанта в кожній категорії. Підсумкові результати також конвертуються в 10-бальну систему.

25% - підтримка донатами

Номінант із найбільшою сумою донатів отримує 10 балів, інші - пропорційно. На відміну від звичайного слухацького голосування, голосувати донатами можна необмежену кількість разів.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресслужба)