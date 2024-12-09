"Емілія Перес", "Субстанція", "Дипломатка": всі номінанти на Золотий глобус 2025
Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться у Лос-Анджелесі, 5 січня 2025 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.
Список номінантів на Золотий глобус 2025
Найкращий фільм (драма)
- "Бруталіст"
- "Повна невідомість"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Нікелеві хлопчики"
- "5 вересня"
Найкращий фільм (мюзикл або комедія)
- "Анора"
- "Суперники"
- "Емілія Перес"
- "Справжній біль"
- "Субстанція"
- "Wiked: Чародійка"
Найкращий анімаційний фільм
- "Потік. Останній кіт на Землі"
- "Думками навиворіт 2"
- "Мемуари равлика"
- "Дикий робот"
- "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"
Найкращий серіал (драма)
- "День шакала"
- "Дипломатка"
- "Містер і місіс Сміт"
- "Сьоґун"
- "Повільні коні"
- "Гра в кальмара"
Найкращий серіал (комедія або мюзикл)
- "Початкова школа "Еббот"
- "Ведмідь"
- "Джентльмени"
- "Хитрощі"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Вбивства в одній будівлі"
Найкращий режисер
- Жак Одіар ("Емілія Перес")
- Шон Бейкер ("Анора")
- Едвард Бергер ("Конклав")
- Брейді Корбет ("Бруталіст")
- Коралі Фаржа ("Субстанція")
- Паял Кападіа ("Все, що нам здається світлом")
Найкращий актор (мюзикл або комедія)
- Джессі Айзенберг ("Справжній біль")
- Г'ю Грант ("Єретик")
- Гебріел ЛаБелль ("Шоу суботнього вечора")
- Джессі Племонс ("Види доброти")
- Глен Пауелл ("Найманий убивця")
- Себастіан Стен ("Інша людина")
Найкраща акторка (мюзикл/комедія)
- Емі Адамс ("Нічна сучка")
- Синтія Еріво ("Wiked: Чародійка")
- Карла Гаскон ("Емілія Перес")
- Майкі Медісон ("Анора")
- Демі Мур ("Субстанція")
- Зендея ("Суперники")
Найкращий актор (драма)
- Едріан Броуді ("Бруталіст")
- Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")
- Деніел Крейг ("Квір")
- Колман Домінго ("Сінг Сінг")
- Рейф Файнс ("Конклав")
- Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа")
Найкраща актриса (драма)
- Памела Андерсон ("Остання танцівниця")
- Анджеліна Джолі ("Марія")
- Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")
- Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")
- Фернанда Торрес ("Я все ще тут")
- Кейт Вінслет ("Лі")
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіран Калкін ("Справжній біль")
- Едвард Нортон ("Повна невідомість")
- Гай Пірс ("Бруталіст")
- Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")
- Дензел Вашингтон ("Гладіатор 2")
Найкраща жіноча роль другого плану
- Аріана Гранде ("Wiked: Чародійка")
- Фелісіті Джонс ("Бруталіст")
- Ізабелла Росселліні ("Конклав")
- Маргарет Квеллі ("Субстанція")
- Селена Гомес ("Емілія Перес")
- Зої Салдана ("Емілія Перес")
Найкращий фільм іноземною мовою
- "Все, що нам здається світлом"
- "Емілія Перес"
- "Дівчина з голкою"
- "Я все ще тут"
- "Насіння священного інжиру"
- "Гірська наречена"
Повний список номінантів на Золотий глобус 2025 читай за посиланням.
До слова, раніше ми називали імена всіх переможців премії MUZVAR AWARDS 2024.