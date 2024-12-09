"Емілія Перес", "Субстанція", "Дипломатка": всі номінанти на Золотий глобус 2025

Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться у Лос-Анджелесі, 5 січня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.

Список номінантів на Золотий глобус 2025 Найкращий фільм (драма) "Бруталіст"

"Повна невідомість"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга" "Нікелеві хлопчики"

"5 вересня" Найкращий фільм (мюзикл або комедія) "Анора"

"Суперники"

"Емілія Перес"

"Справжній біль"

"Субстанція" "Wiked: Чародійка" Найкращий анімаційний фільм "Потік. Останній кіт на Землі"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Дикий робот"

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата" Найкращий серіал (драма) "День шакала"

"Дипломатка" "Містер і місіс Сміт"

"Сьоґун"

"Повільні коні"

"Гра в кальмара" Найкращий серіал (комедія або мюзикл) "Початкова школа "Еббот"

"Ведмідь"

"Джентльмени"

"Хитрощі" "Ніхто цього не хоче"

"Вбивства в одній будівлі" Найкращий режисер Жак Одіар ("Емілія Перес")

Шон Бейкер ("Анора")

Едвард Бергер ("Конклав")

Брейді Корбет ("Бруталіст")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Паял Кападіа ("Все, що нам здається світлом") Найкращий актор (мюзикл або комедія) Джессі Айзенберг ("Справжній біль")

Г'ю Грант ("Єретик")

Гебріел ЛаБелль ("Шоу суботнього вечора") Джессі Племонс ("Види доброти")

Глен Пауелл ("Найманий убивця")

Себастіан Стен ("Інша людина") Найкраща акторка (мюзикл/комедія) Емі Адамс ("Нічна сучка")

Синтія Еріво ("Wiked: Чародійка")

Карла Гаскон ("Емілія Перес")

Майкі Медісон ("Анора")

Демі Мур ("Субстанція")

Зендея ("Суперники") Найкращий актор (драма) Едріан Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")

Деніел Крейг ("Квір") Колман Домінго ("Сінг Сінг")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа") Найкраща актриса (драма) Памела Андерсон ("Остання танцівниця")

Анджеліна Джолі ("Марія")

Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")

Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")

Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Кейт Вінслет ("Лі") Найкраща чоловіча роль другого плану Кіран Калкін ("Справжній біль")

Едвард Нортон ("Повна невідомість")

Гай Пірс ("Бруталіст")

Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")

Дензел Вашингтон ("Гладіатор 2") Найкраща жіноча роль другого плану Аріана Гранде ("Wiked: Чародійка")

Фелісіті Джонс ("Бруталіст")

Ізабелла Росселліні ("Конклав")

Маргарет Квеллі ("Субстанція")

Селена Гомес ("Емілія Перес")

Зої Салдана ("Емілія Перес") Найкращий фільм іноземною мовою "Все, що нам здається світлом"

"Емілія Перес"

"Дівчина з голкою"

"Я все ще тут"

"Насіння священного інжиру"

"Гірська наречена" Повний список номінантів на Золотий глобус 2025 читай за посиланням.