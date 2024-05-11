Найчуттєвіший виступ на Євробаченні 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil підкорили серця глядачів
Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil виступили у великому фіналі Євробачення 2024 11 травня і вразили своїм шоу глядачів з різних куточків світу.
Неймовірний перформанс артисток дивіться нижче в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Виступ Alyona Alyona і Jerry Heil у фіналі Євробачення 2024
На сцену у Мальме українки вийшли під другим номером і виконали пісню "Teresa & Maria", яка давно полюбилася усім.
Їхнє шоу у соцмережах дехто вже називає "найчуттєвішим" серед усіх цьогорічних номерів.
Зал аплодував нашим дівчатам стоячи!
Додамо, що текст пісні виконавиць містить відсилання до образів матері Терези та Діви Марії, а сенс композиції полягає в об'єднанні жінок, щоб здобути важливу перемогу.
Виступ України на Євробаченні (скріншоти)
Зокрема, виступ двох жінок вважають символічним, бо він показує об'єднання України для боротьби із ворогом.
"Пісня дуже насичена сенсами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона обʼєднує нас як двох жінок і передає настрій “Women’s power”. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми - люди, але можемо досягти просто нереальних вершин", - говорить Alyona Alyona.
"В обличчі обʼєднаних жінок ми говоримо своєю піснею про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог!" - додає Jerry.
Alyona Alyona & Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Нагадаємо, напередодні фіналу режисерка Таню Муіньо, яка стала постановницею номера українок, назвала номер, під яким дівчата виступили у фіналі пісенного конкурсу, "плямою смерті".
Відомо, що його для українських конкурсанток обирали продюсери конкурсу.
Проте, з точки зору учасників шоу і телеглядачів, бути другим у черзі виступів на Євробаченні вважається одним із найгірших варіантів. Існує думка, що краще виступати першим, ніж другим.
Втім, Alyona Alyona і Jerry Heil це не налякало. Вони заявили: кому, як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все.
Пряма трансляція Євробачення
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