Назвал почти 200 стран мира: школьник из Львовской области установил рекорд Украины (фото)
Во Львовской области 6-летний Марко Данчевский установил рекорд Украины в номинации “Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру карты”.
Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Светлана Ветрова.
Так, мальчик назвал 196 стран по контуру карты за 13,5 минут.
По словам Ветровой, увлечение географией у Марка началось несколько лет назад с рабочего кабинета своего деда Романа Кухара, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы № 10.
Также мальчика больше всего заинтересовала большая географическая карта мира на стене. Когда дедушка заметил способности к географии, интересующий малого исследователя увлекательными историями про реки и озера, горы и моря, города и страны.
Сейчас вся семья гордится тем, что Марко знает не только названия и местоположение всех без исключения стран мира, а и их государственные флаги и может рассказать много историй развития этих стран.
Фото: 6-летний школьник со Львовской области установил рекорд Украины (facebook / Ветрова Лана)
Рекорд Марка Данчевского внесен в Национальный Реестр Рекордов как достижение всей Украины в категории "Дети".
В комментариях пользователи поздравляют мальчика с достижением и пишут, что он настоящий эрудит.
- Поздравляю! Настоящий эрудит!
- Поздравляю Марка, родителей и дедушку. Гордость
- Дальнейших успехов и осуществления всех мечтаний
- Феноменально. Какой умник
- Есть чем гордиться. Желаю не останавливаться на достигнутом. Родителям тоже большое уважение и почет. Единственная просьба, не делайте из Марка преждевременно взрослым, пусть насладится детством.
Ранее мы сообщали, что житель Харькова побил рекорд по восхождениям на Эверест.
Также в метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда.