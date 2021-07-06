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Назвал почти 200 стран мира: школьник из Львовской области установил рекорд Украины (фото)

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Львовская область, Вторник 06 июля 2021 21:15
Назвал почти 200 стран мира: школьник из Львовской области установил рекорд Украины (фото) Фото: мальчик из Львовской области установил рекорд Украины (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львовской области 6-летний Марко Данчевский установил рекорд Украины в номинации “Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру карты”.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Светлана Ветрова.

Так, мальчик назвал 196 стран по контуру карты за 13,5 минут.

По словам Ветровой, увлечение географией у Марка началось несколько лет назад с рабочего кабинета своего деда Романа Кухара, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы № 10.

Также мальчика больше всего заинтересовала большая географическая карта мира на стене. Когда дедушка заметил способности к географии, интересующий малого исследователя увлекательными историями про реки и озера, горы и моря, города и страны.

Сейчас вся семья гордится тем, что Марко знает не только названия и местоположение всех без исключения стран мира, а и их государственные флаги и может рассказать много историй развития этих стран.

Назвал почти 200 стран мира: школьник из Львовской области установил рекорд Украины (фото)Фото: 6-летний школьник со Львовской области установил рекорд Украины (facebook / Ветрова Лана)

Рекорд Марка Данчевского внесен в Национальный Реестр Рекордов как достижение всей Украины в категории "Дети".

В комментариях пользователи поздравляют мальчика с достижением и пишут, что он настоящий эрудит.

  • Поздравляю! Настоящий эрудит!
  • Поздравляю Марка, родителей и дедушку. Гордость
  • Дальнейших успехов и осуществления всех мечтаний
  • Феноменально. Какой умник
  • Есть чем гордиться. Желаю не останавливаться на достигнутом. Родителям тоже большое уважение и почет. Единственная просьба, не делайте из Марка преждевременно взрослым, пусть насладится детством.

    Ранее мы сообщали, что житель Харькова побил рекорд по восхождениям на Эверест.

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