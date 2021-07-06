Назвал почти 200 стран мира: школьник из Львовской области установил рекорд Украины (фото)

Во Львовской области 6-летний Марко Данчевский установил рекорд Украины в номинации “Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру карты”.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Светлана Ветрова.

Так, мальчик назвал 196 стран по контуру карты за 13,5 минут.

По словам Ветровой, увлечение географией у Марка началось несколько лет назад с рабочего кабинета своего деда Романа Кухара, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы № 10.

Также мальчика больше всего заинтересовала большая географическая карта мира на стене. Когда дедушка заметил способности к географии, интересующий малого исследователя увлекательными историями про реки и озера, горы и моря, города и страны.

Сейчас вся семья гордится тем, что Марко знает не только названия и местоположение всех без исключения стран мира, а и их государственные флаги и может рассказать много историй развития этих стран.

Фото: 6-летний школьник со Львовской области установил рекорд Украины (facebook / Ветрова Лана)

Рекорд Марка Данчевского внесен в Национальный Реестр Рекордов как достижение всей Украины в категории "Дети".

В комментариях пользователи поздравляют мальчика с достижением и пишут, что он настоящий эрудит.