Житель Харькова побил рекорд по восхождениям на Эверест: было очень сложно

Харьковчанин Валентин Сипавин побил рекорд по восхождениям на Эверест. Он стал первым украинцем, который посетил пик этой горы четыре раза. В этот раз Сипавин собрал интернациональную команду и повел их по известному маршруту, но плохая погода и сложные условия едва не помешали совершить восхождение.

Как рассказал Валентин Сипавин, восхождение на Эверест было сложным. Команде мешала погода и им пришлось отделиться от других групп из-за пандемии коронавируса.

"Команда крутая, сезон сложный был, COVID-19, погода не очень хорошая, но мы справились", - отметил альпинист.

В его команде было четыре украинца, одна девушка из Беларуси и одна из Молдавии. Они почти 50 дней шли к своей цели. Львовянин Игорь должен был впервые покорить Джомолунгму, но на определенной точке ему не хватило кислорода и пришлось вернуться назад.

"И уже в ночь я пошел с двумя шерпами, я был единственный на горе. Но здесь чисто физически не знал, хватит ли организму сил на полтора восхождения, но хватило, все нормально", - рассказал Игорь.

Во Львове за него сильно переживала жена Лариса. Было такое, что Игорь почти сутки не выходил с ней на связь. Он вернулся домой со следами ран на лице, и альпинисты это называют "поцелуем Джомолунгмы" – следы обморожения.

"Все прошло отлично. Да, опыт. Да, решительность. Но! Весь результат – это результат команды! Вы только представьте: 3 девушки в команде на Эверест и один мужчина. Сначала могло показаться, что миссия невыполнима. Но глаза боятся, а дело делается. Да, опыта у участников было не слишком много. Но было главное – чистое и искреннее желание", - написал Сипавин на своей странице в Facebook.

Для команды альпинистов добавилось еще одно сложное испытание – COVID-19. Им пришлось отмежеваться от других групп, чтобы не заразиться. А все общение свели к переписке в мессенджерах.

После восхождения на Эверест Сипавин покорил еще одну вершину – Лходзе (8516 м).