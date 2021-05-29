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В метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видео

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Киев, Суббота 29 мая 2021 10:46
В метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видео Коллаж РБК-Украина: в метро Киева установили уникальный рекорд
Автор: Styler

В метро Киева стронгмены Алексей Новиков и Александр Лашин установили рекорд Украины по перетягиванию поезда. Мужчины смогли протянуть 8 вагонов аж на 20 метров!

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, показав фото и видео из депо "Дерница".

Интересно, что самый сильный человек мира Алексей Новиков и многократный чемпион Украины Александр Лашин сначала потянули 5-вагонный поезд метро (вес 156 тонн) на 20 метров.

Однако они не остановились на достигнутом и через несколько минут протянули на такое же расстояние уже 8 вагонов подземки (238 тонн)!

"В спорте очень часто аппетит приходит во время еды, поэтому мы и решили не останавливаться на достигнутом", - пояснили спортсмены.

Фото и видео уникального рекорда в киевском метро смотрите ниже.

В метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видео

Фото: перетягивание поезда в метро Киева (facebook.com/kyivmetro)

Добавим, что рекорд был приурочен специально ко Дню Киева, который отмечается 30 мая.

В метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видео

Фото: в депо "Дарница" установили рекорд Украины (facebook.com/natalka.makogon)

В метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видеоВ метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видео

Фото: в метро Киеве установили рекорд Украины (facebook.com/strongman.org.ua)

Напомним, недавно эксперт рассказал, когда в киевском метро могут повысить стоимость проезда.

Также мэр Киева Виталий Кличко назвал реальную стоимость проезда в подземке.

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