Назвав майже 200 країн світу: школяр зі Львівської області встановив рекорд України (фото)

У Львівській області 6-річний Марко Данчевський встановив рекорд України в номінації “Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять по контуру карти”.

Про це у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Світлана Вєтрова.

Так, хлопчик назвав 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин.

За словами Вєтрової, захоплення географією у Марка розпочалось кілька років тому із робочого кабінету свого дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи № 10.

Також хлопчика найбільше зацікавила велика географічна карта світу на стіні. Коли дідусь помітив здібності до географії, зацікавив малого дослідника захоплюючими історіями про ріки та озера, гори та моря, міста та країни.

Нині вся родина пишається тим, що Марко знає не лише назви і місце розташування всіх без винятку країн світу, а і їх державні прапори та може розповісти багато історій розвитку цих країн.

Фото: 6-річний школяр зі Львівської області встановив рекорд України (facebook/Вєтрова Лана)

Рекорд Марка Данчевського внесено до Національного Реєстру Рекордів як досягнення всієї України у категорії "Діти".

У коментарях користувачі вітають хлопчика з досягненням та пишуть, що він справжній ерудит.