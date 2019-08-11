Нажрались и на подвиги потянуло! В Киеве неадекваты устроили стрельбу с балкона (видео)

С балкона многоэтажного дома прохожие услышали выстрелы
В Киеве в Святошинском районе мужчины устроили стрельбу с балкона многоэтажного дома. Целились "стрелки" в небо, однако подобное поведение также запрещено и наказуемо. Видео с места инцидента опубликовали в соцсети Instagram на странице dtp.kiev.
"Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона", - написано в посте под соответствующим видеороликом.
В Киеве неадекваты устроил стрельбу с балкона (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)
Подписчики были шокированы увиденным и начали предлагать свои методы борьбы с правонарушителями:
В Киеве неадекваты устроил стрельбу с балкона (скриншот комментариев: instagram.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, что в Киевской области двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя.
Как мы ранее писали, в Кирилловке под Запорожьем произошла стрельба на базе отдыха в одном из развлекательных заведений. В результате инцидента пострадали трое человек - их доставили в больницу.
Также мы писали о том, что недавно в Ирпене под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу из-за того, что не поделили мертвеца.