Нажрались и на подвиги потянуло! В Киеве неадекваты устроили стрельбу с балкона (видео)

Мужчины устроили стрельбу с балкона в Киеве (иллюстративное фото: РБК-Украина)

С балкона многоэтажного дома прохожие услышали выстрелы

В Киеве в Святошинском районе мужчины устроили стрельбу с балкона многоэтажного дома. Целились "стрелки" в небо, однако подобное поведение также запрещено и наказуемо. Видео с места инцидента опубликовали в соцсети Instagram на странице dtp.kiev.

"Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона", - написано в посте под соответствующим видеороликом.

В Киеве неадекваты устроил стрельбу с балкона (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Подписчики были шокированы увиденным и начали предлагать свои методы борьбы с правонарушителями:

Арестовать.

Мало было перестрела. Ещё с прошлыми не разобрались.

Уже одни постреляли...

Да уж...

Нажрались и на подвиги потянуло!

В Киеве неадекваты устроил стрельбу с балкона (скриншот комментариев: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киевской области двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя.

Как мы ранее писали, в Кирилловке под Запорожьем произошла стрельба на базе отдыха в одном из развлекательных заведений. В результате инцидента пострадали трое человек - их доставили в больницу.

Также мы писали о том, что недавно в Ирпене под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу из-за того, что не поделили мертвеца.