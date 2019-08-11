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Нажрались и на подвиги потянуло! В Киеве неадекваты устроили стрельбу с балкона (видео)

STYLERПроисшествия    11.08.2019 - 13:45
Нажрались и на подвиги потянуло! В Киеве неадекваты устроили стрельбу с балкона (видео)
Мужчины устроили стрельбу с балкона в Киеве (иллюстративное фото: РБК-Украина)

С балкона многоэтажного дома прохожие услышали выстрелы

В Киеве в Святошинском районе мужчины устроили стрельбу с балкона многоэтажного дома. Целились "стрелки" в небо, однако подобное поведение также запрещено и наказуемо. Видео с места инцидента опубликовали в соцсети Instagram на странице dtp.kiev.

"Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона", - написано в посте под соответствующим видеороликом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

В Киеве неадекваты устроил стрельбу с балкона (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Подписчики были шокированы увиденным и начали предлагать свои методы борьбы с правонарушителями:

  • Арестовать.
  • Мало было перестрела. Ещё с прошлыми не разобрались.
  • Уже одни постреляли...
  • Да уж...
  • Нажрались и на подвиги потянуло!

Нажрались и на подвиги потянуло! В Киеве неадекваты устроили стрельбу с балкона (видео)

В Киеве неадекваты устроил стрельбу с балкона (скриншот комментариев: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Нажрались и на подвиги потянуло! В Киеве неадекваты устроили стрельбу с балкона (видео)

Напомним, что в Киевской области двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя.

Как мы ранее писали, в Кирилловке под Запорожьем произошла стрельба на базе отдыха в одном из развлекательных заведений. В результате инцидента пострадали трое человек - их доставили в больницу. 

Также мы писали о том, что недавно в Ирпене под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу из-за того, что не поделили мертвеца. 

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