ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кирилловке произошла стрельба

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 18:36
В Кирилловке произошла стрельба
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы в одном из развлекательных заведений пострадали три человека

В Кирилловке Запорожской области в одном из развлекательных заведений произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что сегодня 3 августа около 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений между отдыхающими произошел конфликт, были слышны выстрелы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска.

Установлено, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате чего в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба, в результате чего ранения получила девушка. 

Также в Харькове на улице Молочной произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Так, неизвестный возле гаража подошел к мужчине и выстрелил в него, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла дело по факту "умышленное убийство". Подозреваемого разыскивают.

Экс-глава полиции Одесской обл. не задекларировал почти 900 тыс. гривен Экс-замглавы Одесской полиции избрали меру пресечения
Новости Украины полицияЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь