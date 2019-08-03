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На украинском курорте произошла стрельба: подробности ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    03.08.2019 - 23:41
На украинском курорте произошла стрельба: подробности ЧП (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Стрелявшие скрылись на одной из баз отдыха

В Кирилловке под Запорожьем произошла стрельба на базе отдыха в одном из развлекательных заведений. В результате инцидента пострадали трое человек - их доставили в больницу. У двоих диагностированы телесные повреждения, и третьего - огнестрельное ранение. Как рассказали в полиции, сообщения о конфликте и выстрелах поступило правоохранителям 3 августа около 10 частов утра.

Как было установлено, две компании отдыхающих около комплекса "Пеликан" в центре курортного поселка после ссоры принялись выяснять отношения, и через некоторое время в ход пошло оружие. Что именно стало причиной конфликта - пока не ясно.

После стрельбы агрессивные молодчики скрылись. Как пишет издание "РИА Мелитополь", они сбежали на базу отдыха "Белуга". Территорию этого комплекса окружили полицейские.

На украинском курорте произошла стрельба: подробности ЧП (видео)

В курортной Кирилловке произошла стрельба (Фото: ria-m.tv)

По информации источников этого издания, разборки произошли между представителями кавказской национальности.

В сети показали, как правоохранители собрались около входа на базу и готовились к спецоперации по задержанию стрелявших.

Видео: YouTube / РИА Мелитополь

После инцидента в курортной Кирилловке полиция вышла на усиленное патрулирование.

Было открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, в Киеве ночью 3 августа мужчина устроил стрельбу по прохожим после словесной перепалки из-за лающей собаки. В результате конфликта пострадали две женщины и мужчина. 

Также мы писали о том, что недавно в Ирпене под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу из-за того, что не поделили мертвеца. 

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