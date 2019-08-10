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В Киевской области произошла стрельба, есть пострадавший

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 13:50
В Киевской области произошла стрельба, есть пострадавший
Фото: машина злоумышленников (facebook.com/pol.kyivregion)

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые совершили нападение на местного жителя

В Киевской области вчера, 9 августа, двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение облуправления полиции в Facebook.

Как сообщается, вчера вечером в полицию обратился охранник супермаркета в селе Петропавловская Борщаговка, который сообщил, что к нему за помощью обратился раненый мужчина. Медики диагностировали у 35-летнего пострадавшего пулевое ранение грудной клетки, живота и левой руки.

На месте происшествия правоохранители установили, что нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Mitsubishi Pajero, для задержания злоумышленников был объявлен план "Перехват". Нападавших задержали в Обуховском районе, ими оказались двое жителей Харьковской области, один из них ранее работал в органах внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

"Потерпевший занимался покупкой и продажей акций, работал не официально. Последняя операция была неуспешна и он задолжал 200 тысяч долларов своим знакомым. Когда он шел по улице своего села, увидел этих мужчин возле машины и подошел к ним. В это время и произошло на него нападение. Сначала двое мужчин вырвали у него пакет с ноутбуком, а затем один из них осуществил несколько выстрелов в сторону должника и скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении.

 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В настоящее время по данному факту открыто уголовное дело по ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве во вторник, 6 августа, в одном из кафе города произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.

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