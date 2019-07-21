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Не поделили мертвеца: под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 17:19
Не поделили мертвеца: под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу
Фото: коллаж РБК-Украина

Стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство

Сотрудники ритуальных служб подрались между собой и устроили перестрелку, которая закончилась ранением и госпитализацией одного из них. Инцидент произошел в Ирпине под Киевом. Полиция уже задержала "стрелка". Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Отмечается, что конфликт между работниками двух разных погребальных служб произошел при выполнении заказа.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытово, в Ирпине две организации, которые занимаются ритуальными услугами, приехали забирать мертвеца и подрались между, а затем началась стрельба из травмата.

"Следствие: четверо раненых (один из которых в больнице), стрелок задержан. Следователи расследуют уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия (от трех до семи лет лишения свободы). Прибыльное дело", - написал он в своем Facebook.

Как рассказали в полиции, пытаясь доказать свое превосходство, один из работников ритуальных служб 59-летний житель Гостомеля выхватил оружие и несколько раз выстрелил в своего 26-летнего конкурента из Ворзеля.

Агрессор "с особой дерзостью" нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет "ПМР" калибра 9 мм и произвел два выстрела.

Пострадавшего доставили в больницу, врачи диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Полицейские обнаружили и изъяли оружие, разрешительные документы, магазин и 6 патронов с резиновыми пулями.

Не поделили мертвеца: под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу

Фото: kv.npu.gov.ua

Также в качестве вещдоков был изъят автотранспорт участников конфликта, который поместили на площадку временного содержания.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту хулиганства было открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Пользователи сети возмущены и самим инцидентом между ритуальщиками, которых упрекают в чрезмерной жажде наживы, и к квалификации преступления как "хулиганство" - ведь стрельба могла закончиться гибелью человека.

  • На что только не пойдут для привлечения клиентов;
  • Ну сделали ли бы еще один труп и у победителя было бы "бинго";
  • Труп встал и сказал: "ребята, пока вы разбираетесь, пойду к другим. Сопровождать не надо";
  • Так не доставайся же ты никому;
  • Не поделили один труп, решили сделать еще один;
  • Почему хулиганство? Стрелять в упор хулиганство? Я блондинка;
  • Так в итоге трупов всем хватило? Представляю, какое там бабло крутится?

Не поделили мертвеца: под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу

Не поделили мертвеца: под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу

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Как сообщалось ранее, 20 июля в Киеве возле станции "Академгородок" неизвестный из пистолета несколько раз выстрелил по рейсовому автобусу

Напомним, недавно в американском штате Мичиган в заброшенном похоронном бюро обнаружили 11 тел младенцев

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