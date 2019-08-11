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Нажралися та на подвиги потягло! У Києві неадеквати влаштували стрілянину з балкона (відео)

STYLERПодії    11.08.2019 - 13:45
Нажралися та на подвиги потягло! У Києві неадеквати влаштували стрілянину з балкона (відео)
Чоловіки влаштували стрілянину з балкона у Києві (ілюстративне фото: РБК-Україна)

З балкона багатоповерхового будинку перехожі почули постріли

У Києві в Святошинському районі чоловіки влаштували стрілянину з балкона багатоповерхового будинку. Цілилися "стрілки" у небо, однак подібна поведінка також заборонена та карається. Відео з місця інциденту опублікували у соцмережі Instagram на сторінці dtp.kiev.

"Київ, вулиця Чорнобильська. Чоловіки вирішили постріляти з балкона", - написано в пості під відповідним відеороликом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

У Києві неадеквати влаштував стрілянину з балкона (відео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Передплатники були шоковані побаченим і почали пропонувати свої методи боротьби з правопорушниками:

  • Заарештувати.
  • Мало було стрілянини. Ще з минулими не розібралися.
  • Вже одні постріляли...
  • Нажралися і на подвиги потягло!

Нажралися та на подвиги потягло! У Києві неадеквати влаштували стрілянину з балкона (відео)

У Києві неадеквати влаштував стрілянину з балкона (скріншот коментарів: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Нажралися та на подвиги потягло! У Києві неадеквати влаштували стрілянину з балкона (відео)

Нагадаємо, що в Київській області двоє чоловіків скоїли збройний напад на місцевого жителя.

Як ми раніше писали, у Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному із розважальних закладів. В результаті інциденту постраждали троє людей - їх доставили до лікарні.

Також ми писали про те, що нещодавно в Ірпені під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину через те, що не поділили мерця.

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