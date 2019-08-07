В Полтаве мужчина устроил стрельбу в кафе из-за замечания охранника: появилось видео

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Охранник заведения сделал прохожему замечание

В Полтаве прохожий мужчина устроил стрельбу в кафе из-за того, что охранник сделал ему замечание. Мужчина хотел справить нужду прямо на улице. Инцидент произошел возле заведения "Ботаник" 5 августа, горожанин ранил сотрудника охраны, тот до сих пор не пришел в сознание. Он выстрелил несколько раз ему прямо в голову.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. 40-летний сотрудник кафе получил ранения в голову, его состояние сейчас очень тяжелое. В сети появилось видео с камеры наблюдения.

Видео: Мужчина пытался справить нужду прямо на улице (YouTube/KoloNews)

"Раненого в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

По факту покушения на убийство сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Пользователи сети прокомментировали видео.

За такое нужно пожизненное давать! Еще потом окажется что это какой то х*ен из органов!

Превращается в Сомали, там такие же порядки, у кого ствол, тот и прав.

Вот только охраннику по закону оружие нельзя носить, а у каждого отморозка в сумке ствол.

Скриншот комментариев (YouTube/KoloNews)

Как мы ранее писали, в Кирилловке под Запорожьем произошла стрельба на базе отдыха в одном из развлекательных заведений. В результате инцидента пострадали трое человек - их доставили в больницу.

Также мы писали о том, что недавно в Ирпене под Киевом работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу из-за того, что не поделили мертвеца.