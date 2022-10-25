Найсмачніші закарпатські голубці: додайте особливий інгредієнт

Закарпатські голубці готуються з особливим інгредієнтом, який не додають в класичному рецепті. Це солодкий болгарський перець, що додає приємного смаку.

Інгредієнти:

Капуста

Рис 500 г

Фарш 700-800 г

Цибуля 4-5 шт.

Морква 1-2 шт.

Болгарський перець 1 шт.

Помідори 1-2 шт.

Свиний жир 2-3 ст. ложки

Солодка паприка 2-3 ч. ложки

Сіль, перець, приправа за смаком

Зелень кропу (за бажанням)

Покрокове приготування

Промийте рис у кількох водах. Покладіть в пательню сало, висипте порізану дрібно цибулю. Потримайте до прозорості, додайте порізаний дрібним кубиком перець. Обсмажте разом 2-3 хвилини. Додайте моркву, перемішайте і потримайте ще кілька хвилин.

Висипте червону молоту паприку, додайте дрібно порізаний томат. Потримайте кілька хвилин.

Змішайте рис (неварений), фарш, засмажку, сіль, чорний мелений перець, улюблену приправу, зелень кропу (за бажанням).

Пропарте капусту у воді, спершу вирізавши з неї качан. Розділіть капусту на листочки. Зріжте потовщення з кожного листка.

Накрутіть голубців середнього розміру, викладіть в каструлю, додайте 1-2 ст ложки томату. Залийте водою, зверху присоліть

Поставте на вогонь на 25-30 хвилин.