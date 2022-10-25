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Самые вкусные закарпатские голубцы: добавьте особый ингредиент

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Вторник 25 октября 2022 08:29
Самые вкусные закарпатские голубцы: добавьте особый ингредиент Скриншот: Как приготовить вкусные закарпатские голубцы
Автор: Светлана Мащенко

Закарпатские голубцы готовятся с особым ингредиентом, не добавляемым в классическом рецепте. Это сладкий болгарский перец, придающий приятный вкус.

Рецептом поделились на канале YouTube Закарпатська господиня.

Ингредиенты:

  • Капуста
  • Рис 500 г
  • Фарш 700-800 г
  • Лук 4-5 шт.
  • Морковь 1-2 шт.
  • Болгарский перец 1 шт.
  • Помидоры 1-2 шт.
  • Свиной жир 2-3 ст. ложки
  • Сладкая паприка 2-3 ч. ложки
  • Соль, перец, приправа по вкусу
  • Зелень укропа (по желанию)

Пошаговое приготовление

Промойте рис в нескольких водах. Положите в сковороду сало, высыпьте порезанный мелко лук. Подержите до прозрачности, добавьте порезанный мелким кубиком перец. Обжарьте вместе 2-3 минуты. Добавьте морковь, перемешайте и подержите еще несколько минут.

Высыпьте красную молотую паприку, добавьте мелко порезанный томат. Подержите несколько минут.

Смешайте рис (невареный), фарш, зажарку, соль, черный молотый перец, любимую приправу, зелень укропа (по желанию).

Пропарьте капусту в воде, сначала вырезав из нее кочерыжку. Разделите капусту на листики. Срежьте утолщение с каждого листа.

Накрутите голубцов среднего размера, выложите в кастрюлю, добавьте 1-2 ст. ложки томата. Залейте водой, сверху присолите

Поставьте в огонь на 25-30 минут.

Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший луковый пирог по простому рецепту.

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