Готуємо простий цибулевий пиріг. Ваша сім'я проситиме його знову і знову
Цибулевий пиріг – це вічна класика, яку гріх не вміти готувати. Якщо ви звикли лише до солодкої випічки, час міняти уподобання.
Рецептом поділилися на YuoTube-каналі КІІТ.
Складники
Для тіста:
- Вершкове масло – 100 г
- Борошно – 200 г
- Сметана – 3 ст. л.
- Сіль – гарна дрібка
Для начинки:
- Цибуля – 500 г
- Плавлений сирок – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Кріп – до смаку
- Сіль, перець – до смаку
Покрокове приготування
Почистіть і поріжте кубиком цибулю. Пасируйте на помірному вогні на пательні з рослинним і вершковим маслом.
Покладіть у ємність масло. Досипте борошно, влийте сметану і посоліть. Замісіть тісто до однорідності. Покладіть в холодильник.
До готової цибулі в пательню вбийте яйця, натріть плавлений сирок і додайте подрібнений кріп. Посоліть і поперчить начинку.
Розділіть тісто на дві рівні частини. Розкатайте першу трохи більшу за форму. Покладіть тісто в форму, зробивши бортики.
Викладіть рівномірно начинку і покладіть зверху другу половинку тіста, розкочену по розміру форми.
Защипніть краї, зробіть в тісті отвори, щоб не розірвало. Змастіть яйцем, молоком чи сметаною.
Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.
Це неймовірно смачно!
Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг "Невидимка", який скоріше схожий на суфле, ніж на пиріг.
Також читайте, як приготувати турецький пиріг без борошна.