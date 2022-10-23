Рибні котлети з "секретним" інгредієнтом: це неймовірна смакота
Якщо ви або члени вашої родини не люблять рибні котлети, після цього рецепту все зміниться. Просто додайте особливий інгредієнт, який змінить смак до невпізнаваності.
Рецепт з'явився на YouTube-каналі "Народна кухня. Мої рецепти".
Інгредієнти:
- 1 кг рибного фаршу
- 300 г свіжого сала (наш секретний інгредієнт)
- 2 яйця
- 1 велика цибулина
- 1 ч. л солі
- 0,5 ч. л. меленого перцю
- Кукурудзяні панірувальні сухарі
- Олія для смаження
Покрокове приготування
Для фаршу підійде філе білої морської риби, наприклад мерлузи (хеку). Сало має бути свіжим, а якщо посолене, не більше ніж три дні.
Перемеліть фарш і сало на м'ясорубку, потріть цибулю на тертку. Додайте сіль та перець. Вбийте яйця.
Ретельно перемішайте фарш. Залиште його відлежатися хоча б хвилин на 10.
Сформуйте котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковороді з двох боків.
Перекладіть в деко, накрийте кришкою чи фольгою і поставте в розігріту духовку хвилин на 20.
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