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Рибні котлети з "секретним" інгредієнтом: це неймовірна смакота

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 08:30
Рибні котлети з "секретним" інгредієнтом: це неймовірна смакота Скріншот: Готуємо смачнющі рибні котлети
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви або члени вашої родини не люблять рибні котлети, після цього рецепту все зміниться. Просто додайте особливий інгредієнт, який змінить смак до невпізнаваності.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі "Народна кухня. Мої рецепти".

Інгредієнти:

  • 1 кг рибного фаршу
  • 300 г свіжого сала (наш секретний інгредієнт)
  • 2 яйця
  • 1 велика цибулина
  • 1 ч. л солі
  • 0,5 ч. л. меленого перцю
  • Кукурудзяні панірувальні сухарі
  • Олія для смаження

Покрокове приготування

Для фаршу підійде філе білої морської риби, наприклад мерлузи (хеку). Сало має бути свіжим, а якщо посолене, не більше ніж три дні.

Перемеліть фарш і сало на м'ясорубку, потріть цибулю на тертку. Додайте сіль та перець. Вбийте яйця.

Ретельно перемішайте фарш. Залиште його відлежатися хоча б хвилин на 10.

Сформуйте котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковороді з двох боків.

Перекладіть в деко, накрийте кришкою чи фольгою і поставте в розігріту духовку хвилин на 20.

Раніше ми писали, як приготувати смачні бризолі з фаршем.

Також читайте, як спекти чебуреки вдома "як на морі".

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