Рибні котлети з "секретним" інгредієнтом: це неймовірна смакота

Якщо ви або члени вашої родини не люблять рибні котлети, після цього рецепту все зміниться. Просто додайте особливий інгредієнт, який змінить смак до невпізнаваності.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі "Народна кухня. Мої рецепти".

Інгредієнти:

1 кг рибного фаршу

300 г свіжого сала (наш секретний інгредієнт)

2 яйця

1 велика цибулина

1 ч. л солі

0,5 ч. л. меленого перцю

Кукурудзяні панірувальні сухарі

Олія для смаження

Покрокове приготування

Для фаршу підійде філе білої морської риби, наприклад мерлузи (хеку). Сало має бути свіжим, а якщо посолене, не більше ніж три дні.

Перемеліть фарш і сало на м'ясорубку, потріть цибулю на тертку. Додайте сіль та перець. Вбийте яйця.

Ретельно перемішайте фарш. Залиште його відлежатися хоча б хвилин на 10.

Сформуйте котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковороді з двох боків.

Перекладіть в деко, накрийте кришкою чи фольгою і поставте в розігріту духовку хвилин на 20.