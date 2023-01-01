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Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

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Неділя 01 січня 2023 22:08
Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути Наймодніші шапки 2023 року (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Мода на шапки так само мінлива, як і на інші предмети гардеробу. Цьогоріч в тренди повернулася класика – шапки біні, а також позицію міцно тримають панами.

Як правильно носити модні шапки, і від яких краще відмовитися – дивіться нижче в матеріалі Styler.

Шапки біні задають тренди

Власне будь-яка тепла шапка з відворотом - це шапка біні. Вони актуальні завжди, адже зручні і теплі.

Але цьогоріч варто звернути увагу на кольори: яскраві, ядучі відтінки відійшли в минуле. Взимку 2023 варто віддати перевагу нюдовим і спокійним тонам.

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

Шапка біні від Fendi (фото: instagram.com/fendi)

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинутиНаймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

Як носити шапку, модну 2023 року (фото: instagram.com/darjabarannik, instagram.com/be_original.ua)

Підбірка модних головних уборів від Андре Тана

Дизайнер радить відмовитися від неонових відтінків - рожевого, салатового, лимонного і віддати перевагу спокійним тонам.

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

Замість яскравих принтів поекспериментуйте з балаклавою. Це - сміливо, але що не зробиш заради моди.

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

Забудьте про помпони і приміряйте вушанку.

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

На зміну оригінальним написам приходять крупні логотипи на відвороті.

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

І нарешті купіть панаму зі штучного хутра - це справжня хітяра 2023 року.

Наймодніші шапки 2023 року: які треба носити, а які краще викинути

Трендові шапки 2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше Андре Тан розповів, які чоботи будуть наймоднішими взимку 2023 року.

Також ми писали, як носити худі і не виглядати смішно.

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