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Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

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Воскресенье 01 января 2023 22:08
Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить Самые модные шапки 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Мода на шапки так же изменчива, как и на другие предметы гардероба. В этом году в тренды вернулась классика – шапки бини, а также позицию крепко держат панамы.

Как правильно носить модные шапки и от каких лучше отказаться – смотрите ниже в материале Styler.

Шапки бини задают тренды

Собственно любая теплая шапка с отворотом – это шапка бини. Они актуальны всегда, ведь удобны и теплые.

Но в этом году стоит обратить внимание на цвета: яркие, едкие оттенки ушли в прошлое. Зимой 2023 года стоит отдать предпочтение нюдовым и спокойным тонам.

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

Шапка бини от Fendi (фото: instagram.com/fendi)

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выброситьСамые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

Как носить шапку, модную в 2023 году (фото: instagram.com/darjabarannik, instagram.com/ru_original.ua)

Подборка модных головных уборов от Андре Тана

Дизайнер советует отказаться от неоновых оттенков - розового, салатового, лимонного и отдать предпочтение спокойным тонам.

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

Вместо ярких принтов поэкспериментируйте с балаклавой. Это - смело, но что не сделаешь ради моды.

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

Забудьте про помпоны и примерьте ушанку.

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

На смену оригинальным надписям приходят крупные логотипы на отвороте.

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

И наконец купите панаму из искусственного меха - это настоящая хитяра 2023 года.

Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

Трендовые шапки 2023 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан рассказал, какие сапоги будут самыми модными зимой 2023 года.

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