Як носити худі і не виглядати смішно: 7 способів від стиліста

Худі - елемент гардеробу, який полюбляють модники і модниці, особливо, коли холодно. Але не всі знають, що теплу кофту з капюшоном і великою кишенею посередині ще треба вміти носити.

Про тонкощі осіннього гардеробу розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова.

Худі + пальто

Таке поєднання точно безпрограшне. Головне - правильно підберіть кольори або в контраст, або в тон. А ще це дуже тепло.

Худі + костюм

Чому б і ні? Трохи бунтарства ніколи не завадить.

Худі + жакет

Тут як і з пальто, киньте суспільству виклик!

Худі + спідниця

Сміливо експериментуйте, як з атласними спідницями, так і з трикотажем чи легкою літньою тканиною.

Худі + тренч

Ідеально для осінньої сирості. І тепло і стильно.

Худі + жилет

Дуті жилети-безрукави все ще в тренді цього сезону. А в поєднанні з худі це виглядає дуже стильно.

Худі + шкірянка

З таким луком ви точно потрапите на обкладинки глянцю як королева стріт-стайла.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova