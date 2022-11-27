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Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

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Неділя 27 листопада 2022 12:15
Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023 Фото: Які чоботи будуть актуальними в 2022-2023 році (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Світлана Мащенко

Чоботи - ідеальний варіант зимового взуття, який і зігріє і покаже, що ви маєте почуття стилю. Але вибрати трендові чобітки буває непросто.

Фото актуального зимового взуття дизайнер Андре Тан показав в Instagram.

Чоботи-труби

Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що вони не мають блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині.

Комбінуйте з класичною вечірньою сукнею та шубою або вузькими брюками з кардиганом.

Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

Чоботи-панчохи

Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчох і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться підкреслити стрункі ноги.

Комбінуйте з трикотажними сукнями, міні-спідницями, шортами.

Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

Челсі

Черевики челсі не здають позиції ось уже який сезон. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна хітяра - челсі з квадратним мисом, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.

Їх найкраще носити і зі спідницями, і з сукнями, і з широкими брюками, і зі скінні.

Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

Жокейські чоботи

Кінна естетика - хітяра цього сезону.

Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.

Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

Чоботи на платформі

Після гучних туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа.

Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чобітьми.

Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

Всі фото: instagram.com/andre_tan_official

Раніше дизайнер розповів, які пуховики більше не модні в сезоні 2022-2023.

Також читайте про наймодніші шапки цієї зими.

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