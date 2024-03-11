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Найкращий режисер: хто отримав Оскар 2024

Названо кращого режисера року. Хто ж отримав Оскар? (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Премія Оскар 2024 за найкращу режисерську роботу дісталася Крістоферу Нолану, який зняв фільм "Оппенгеймер".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Також у номінантах були такі режисери і режисерки, як: 

  • Жустін Тріє ("Анатомія падіння")
  • Йоргос Лантімос ("Бідолашні створіння")
  • Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткового місяця")
  • Джонатан Глейзер ("Зона інтересу")

Додамо, що церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, який проводив премії у 2017, 2018 і 2023 роках. 

Крістофер Нолан (фото: Вікіпедія)

Зауважимо, що для 53-річного Нолана це перша статуетка від Американської кіноакадемії у кар'єрі саме за режисуру. У 2018 році він також був серед номінантів за найкращу режисерську роботу із фільмом "Дюнкерк".

Раніше ми писали про всіх переможців антипремії Золота малина 2024.

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