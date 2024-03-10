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5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Неділя 10 березня 2024 18:30
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5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів Іванна Онуфрійчук і Алла Костромічова з чоловіками (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У той час як багато жінок мріють про шлюб із мільйонером, ці знаменитості давно вже стали дружинами заможних чоловіків. Вони насолоджуються гарним життям, виховують дітей і одночасно розвивають свою кар'єру.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, про яких зірок йде мова.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Ассії Ахат, Іванни Онуфрійчук, Алли Костромічової, Ксенії Бугрімової, Олесі Бацман.

Ассія Ахат та Ігор Баленко

Скрипалька Ассія Ахат зуміла досягти значного успіху у своїй кар'єрі, незважаючи на те, що класична музика не завжди приваблює молоде покоління.

Однак її спів і виступи на електроскрипці знайшли відгук у серцях шанувальників. За її музичні досягнення їй було присвоєно звання "Заслужена артистка України".

Звісно, така талановита жінцка обрала відповідного чоловіка - власника торговельної мережі "Фуршет".

Їхнє знайомство було випадковим: Ігор купував свіжу газету в переході, а Ассія проходила повз, тримаючи в руках скрипку.

Пара одружилася у 2000-му році, і на той момент у кожного з них уже була дитина. Через три роки в сім'ї з'явилася спільна дитина - син Філіп.

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Ассія Ахат та Ігор Баленко (фото: instagram.com/ahhattassia)

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Українська телеведуча знайшла свою другу половинку в особі казахського мільйонера на ім'я Алмаз.

Їхнє знайомство відбулося у 2018 роци під час відпочинку в Іспанії, після чого вони багато спілкувалися по телефону, проводили разом час, що закінчилися освідченням від Алмаза.

У лютому 2021 року закохані одружилися на Мальдівах, а вже в листопаді того ж року вони офіційно зареєстрували свій шлюб в Україні. Наразі вони живуть разом у Швейцарії.

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Іванна Онуфрійчук та Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Алла Костромічова та Джейсон Капоне

У 2015 році українська модель одружилася. Її обранцем став італійський мільйонер Джейсон Капоне.

Пара не влаштовувала гучне весілля, а вважала за краще тихо і скромно зареєструвати шлюб у США.

У листопаді 2015 року в Алли народився син Сальваторе, а в червні 2023 року модель оголосила про народження доньки Аврори.

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Алла Костромічова та Джейсон Капоне (фото: instagram.com/alla)

Ксенія Бугрімова та Сашик Лакмал

Українська режисерка одружилася з принцом зі Шрі-Ланки на ім'я Сашик Лакмала. Їхнє весілля відбулося на узбережжі Індійського океану.

Разом вони виховують сина на ім'я Оскар, який з'явився на світ 2019 року.

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Ксенія Бугрімова та Сашик Лакмал (фото: instagram.com/xenia_bugrimova​​​​​​​)

Олеся Бацман та Дмитро Гордон

Олеся раніше працювала редактором у Савіка Шустера, і одного разу їй довелося взяти інтерв'ю у Дмитра.

Тоди вони дуже добре поспілкувалися. Коли Бацман залишилася без роботи, Гордон підтримав її, зробивши стару знайому позаштатним кореспондентом свого видання.

Відтоді їхні стосунки поступово переросли з професійних у романтичні. Попри те, що в Дмитра Ілліча вже було четверо дітей, з Олесею в них народилися ще троє дівчаток.

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Олеся Бацман та Дмитро Гордон (фото: instagram.com/alesiabatsman​​​​​​​)

Нещодавно ми розповідали про українських зірок, які пробачили зраду чоловіка, щоб зберегти сім'ю.

Також ми писали, що актор та військовий Гарік Бірча вперше став батьком.

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