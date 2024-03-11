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Лучший режиссер: кто получил Оскар 2024

Назван лучший режиссер года. Кто получил Оскар? (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Премия Оскар 2024 за лучшую режиссерскую работу досталась Кристоферу Нолану, снявшему фильм "Оппенгеймер".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Также в номинантах были такие режиссеры, как:

  • Жустин Трие ("Анатомия падения")
  • Йоргос Лантимос ("Бедняжные создания")
  • Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")
  • Джонатан Глейзер ("Зона интереса")

Добавим, что церемония традиционно проходила в Лос-Анджелесском театре "Долби". Ведущим был американский комик и телеведущий Джимми Киммел, проводивший премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Кристофер Нолан (фото: Википедия)

Заметим, что для 53-летнего Нолана это первая статуэтка от Американской киноакадемии в карьере именно за режиссуру. В 2018 году он также был среди номинантов за лучшую режиссерскую работу с фильмом Дюнкерк.

 

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