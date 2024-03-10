"Вінні-Пух: Кров і мед" і Меган Фокс: всі переможці антипремії Золота малина 2024
Оголошені всі переможці премії Золота Малина 2024 (фото: Getty Images)
9 березня відбулася 44-та церемонія вручення премії Золота малина, яка присуджується за сумнівні досягнення в кінематографі. Фільм "Вінні-Пух: Кров і мед", режисером якої став Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Ялинка-вбивця"), став безумовним "фаворитом".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.
Список переможців Золотої малини 2024
- Найгірший фільм - "Вінні-Пух: Кров і мед"
- Найгірший режисер - Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")
- Найгірший актор - Джон Войт ("Невідкладна допомога")
- Найгірша актриса - Меган Фокс ("Джонні і Клайд")
- Найгірший актор другого плану - Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")
- Найгірша актриса другого плану - Меган Фокс ("Нестримні 4")
- Найгірший сценарій - "Вінні-Пух: Кров і мед"
- Найгірший ремейк, сиквел або ріп-офф - "Вінні-Пух: Кров і мед"
- Найгірше екранне комбо - Пух і П'ятачок ("Вінні-Пух: Кров і мед")
- Приз за очищену репутацію - Френ Дрешер, голова Гільдії акторів США
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