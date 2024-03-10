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"Вінні-Пух: Кров і мед" і Меган Фокс: всі переможці антипремії Золота малина 2024

Неділя 10 березня 2024 09:23
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"Вінні-Пух: Кров і мед" і Меган Фокс: всі переможці антипремії Золота малина 2024 Оголошені всі переможці премії Золота Малина 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

9 березня відбулася 44-та церемонія вручення премії Золота малина, яка присуджується за сумнівні досягнення в кінематографі. Фільм "Вінні-Пух: Кров і мед", режисером якої став Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Ялинка-вбивця"), став безумовним "фаворитом".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.

Список переможців Золотої малини 2024

  • Найгірший фільм - "Вінні-Пух: Кров і мед"
  • Найгірший режисер - Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")

  • Найгірший актор - Джон Войт ("Невідкладна допомога")
  • Найгірша актриса - Меган Фокс ("Джонні і Клайд")
  • Найгірший актор другого плану - Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")
  • Найгірша актриса другого плану - Меган Фокс ("Нестримні 4")

  • Найгірший сценарій - "Вінні-Пух: Кров і мед"
  • Найгірший ремейк, сиквел або ріп-офф - "Вінні-Пух: Кров і мед"
  • Найгірше екранне комбо - Пух і П'ятачок ("Вінні-Пух: Кров і мед")
  • Приз за очищену репутацію - Френ Дрешер, голова Гільдії акторів США

Раніше ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Оскарі 2024 у всіх номінаціях.

Також ми писали, що букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024.

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