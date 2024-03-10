"Вінні-Пух: Кров і мед" і Меган Фокс: всі переможці антипремії Золота малина 2024

9 березня відбулася 44-та церемонія вручення премії Золота малина, яка присуджується за сумнівні досягнення в кінематографі. Фільм "Вінні-Пух: Кров і мед", режисером якої став Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Ялинка-вбивця"), став безумовним "фаворитом".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.

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