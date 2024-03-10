Оскар 2024: хто претендує на перемогу, цікаві факти та де дивитися церемонію

Церемонія вручення премії Оскар пройде 10 березня у Лос-Анджелесі. Українці зможуть спостерігати за головним дійством у світовому кінематографі у прямому ефірі. Ймовірно, що саме цього року Україна здобуде свій перший Оскар за документалку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Саме ця стрічка є фаворитом у номінації "Найкращий документальний фільм".

Про те, де дивитись трансляцію вручення премії Оскар 2024, які фільми мають найбільше шансів отримати нагороду та які найцікавіші факти про цю кінопремії, які варто знати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Де дивитись пряму трансляцію Оскара

В Україні Церемонію Оскар 2024 ексклюзивно транслюватиме "Суспільне Культура". Трансляція розпочнеться о 23:30 10 березня за українським часом, о 00:30 почнеться вихід на червону доріжку. А вручення - о 01:00. Оскар також транслюватиме американський телеканал ABC.

Додамо також, що "Суспільне Культура" вже вдруге отримує право на ексклюзивну трансляцію Церемонії нагородження Оскар.

Хто має найбільше шансів перемогти цьогоріч

Премію вручатимуть у 23 номінаціях. Букмекери вже не один місяць роблять прогнози, які ж стрічки отримають нагороди цього року. Ділимось останніми даними.

У кого найбільше шансів отримати Оскар:

"Найкращий фільм року" - "Оппенгеймер"

"Найкращий режисер" - Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Найкращий актор" - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Найкраща актриса" - Лілі Гладстон ("Вбивці квіткової повні")

("Вбивці квіткової повні") "Найкращий актор другого плану" - Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Найкраща актриса другого плану" - Да'Вайн Джой Рендолф ("Залишені")

("Залишені") "Найкращий оригінальний сценарій" - "Анатомія падіння"

"Найкращий адаптований сценарій" - "Американське чтиво"

"Найкращий монтаж" - "Оппенгеймер"

"Найкращий повнометражний документальний фільм" - "20 днів у Маріуполі"

"Найкращий міжнародний фільм" - "Зона інтересу"

"Найкраща операторська робота" - Хойте ван Хойтема ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Найкращий постановочний дизайн" - "Бідолашні створіння"

"Найкращий дизайн костюмів" - "Барбі"

"Найкращий макіяж і зачіска" - "Маестро"

"Найкращі візуальні ефекти" - "Ґодзілла мінус один"

"Найкраща оригінальна музика" - "Оппенгеймер"

"Найкраща оригінальна пісня" - "What Was I Made For?" (Барбі)

(Барбі) "Найкращий звук" - "Оппенгеймер"

"Найкращий ігровий фільм" - "Чудова історія Генрі Шугара"

"Найкращий короткометражний анімаційний фільм" - "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко"

"Найкращий короткометражний документальний фільм" - "Азбука заборони книг"

Цікаві факти про Церемонію вручення Оскар

Оскар - це найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва. А позолочену статуетку вручають із 1939 року.

Цьогоріч відбудеться 96-та церемонія вручення премії Оскар. Ведучим премії Оскар буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел. Це його четверта участь у премії, він проводив її у 2017, 2018 і 2023 роках.

Серед фаворитів, які отримали найбільше номінацій: "Оппенгеймер" - 13, "Бідолашні створіння" - 11 , "Вбивці квіткової повні" - 10.

Абсолютний рекорд за кількістю номінацій за всю історію Оскара належить компанії Волта Діснея - 64 рази. Також ця компанія є й лідером за кількістю отриманих нагород - 26.

Цікаво, що режисер із світовим іменем Альфред Гічкок був 5 разів номінований у категорії "Найкращий режисер", але не отримав жодного Оскара.

Наймолодшою володаркою "Оскара" стала Тетум О'Ніл у віці 10 років, яка отримала приз у номінації "Найкраща акторка другого плану" у фільмі "Паперовий місяць".

Додамо також, що торік розгорівся скандал навколо кінопремії, бо на ній Оскар дали фільму про російського опозиціонера Олексія Навального. Його дружина отримала статуетку, але зі сцени ні слова не сказала про війну РФ проти України. Разом із цим, Володимиру Зеленському не дозволили виголосити промову під час вручення премії, бо "це не політизоване шоу".