Найкращий режисер: хто отримав Оскар 2024

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Також у номінантах були такі режисери і режисерки, як:

Жустін Тріє ("Анатомія падіння")

Йоргос Лантімос ("Бідолашні створіння")

Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткового місяця")

Джонатан Глейзер ("Зона інтересу")

Додамо, що церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, який проводив премії у 2017, 2018 і 2023 роках.

Крістофер Нолан (фото: Вікіпедія)

Зауважимо, що для 53-річного Нолана це перша статуетка від Американської кіноакадемії у кар'єрі саме за режисуру. У 2018 році він також був серед номінантів за найкращу режисерську роботу із фільмом "Дюнкерк".