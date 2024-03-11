ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найкращий режисер: хто отримав Оскар 2024

Понеділок 11 березня 2024 04:13
UA EN RU
Найкращий режисер: хто отримав Оскар 2024 Названо кращого режисера року. Хто ж отримав Оскар? (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Премія Оскар 2024 за найкращу режисерську роботу дісталася Крістоферу Нолану, який зняв фільм "Оппенгеймер".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Також у номінантах були такі режисери і режисерки, як:

  • Жустін Тріє ("Анатомія падіння")
  • Йоргос Лантімос ("Бідолашні створіння")
  • Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткового місяця")
  • Джонатан Глейзер ("Зона інтересу")

Додамо, що церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, який проводив премії у 2017, 2018 і 2023 роках.

Найкращий режисер: хто отримав Оскар 2024

Крістофер Нолан (фото: Вікіпедія)

Зауважимо, що для 53-річного Нолана це перша статуетка від Американської кіноакадемії у кар'єрі саме за режисуру. У 2018 році він також був серед номінантів за найкращу режисерську роботу із фільмом "Дюнкерк".

Раніше ми писали про всіх переможців антипремії Золота малина 2024.

Читайте також про українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів.

Ще ми показували, як змінилися головні герої серіалу "Школа" та де вони знаходяться під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар Новини шоу-бізнесу Фільми
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном майбутню зустріч в Україні
Зеленський обговорив з Макроном майбутню зустріч в Україні