Лучший режиссер: кто получил Оскар 2024

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Также в номинантах были такие режиссеры, как:

Жустин Трие ("Анатомия падения")

Йоргос Лантимос ("Бедняжные создания")

Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")

Джонатан Глейзер ("Зона интереса")

Добавим, что церемония традиционно проходила в Лос-Анджелесском театре "Долби". Ведущим был американский комик и телеведущий Джимми Киммел, проводивший премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Кристофер Нолан (фото: Википедия)

Заметим, что для 53-летнего Нолана это первая статуэтка от Американской киноакадемии в карьере именно за режиссуру. В 2018 году он также был среди номинантов за лучшую режиссерскую работу с фильмом Дюнкерк.